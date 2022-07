A nyolcvanas években Árpádhalmon kilenc nyáron át rendezték meg a Megyei Ifjúsági Klubtalálkozót (MIK), ami mellett, szinte az elejétől a végéig, a megyei Kommunista Ifjúsági Szövetség, a KISZ állt. A szervezőknek köszönhetően azonban az árpádhalmi MIK-et ennek ellenére sem szőtte át a politika. Az volt, amit a neve is jelzett, fiatalok találkozója, a mai elanyagiasodott, profitorientált fesztiválok „fapados”, ám annál szerethetőbb változata.

A szervezők kis pénzből hozták össze a programokat. Az ifjú klubtagok sátorban aludtak, gulyás­ágyúban főtt krumplipaprikást ettek, a drága molinók helyett fehér lepedő szolgált, amire kézzel írták a feliratokat. A MIK a rendszerváltozáskor ért véget. Az árpádhalmiak azonban mindig szeretettel idézték vissza azokat az éveket, amikor három napra a falu lakossága megduplázódott, annyi fiatal özönlött a megye minden pontjából a településre.

A közösség akaratának megfelelően, a Puszta Ötös Egyesület megszervezte a jubileumi, 10. Megyei Ifjúsági Klubtalálkozót, amit július 21–23. között, csütörtöktől szombatig rendeznek meg a hajdani helyszínen, Árpádhalmon, a kastélykertben.

Nagy izgalomban vagyunk, a programok szépen összeálltak. Csütörtökön délelőtt ifjúságszakmai konferenciával kezdünk, aminek a témája a hálózatosodás lesz és az, hogy a különböző szektorok hogyan és mit tudnak tenni a fiatalokért. Többek között Hajdú Géza egykori MIK-szervező, ma is aktív népművelő, a Kiskundorozsmai Művelődési Ház igazgatója mesél nekünk az egykori és mai fiatalokról, a klubról, a közösségről. Délután a megyei önkormányzat identitást erősítő programjaira várják az érdeklődőket – tudtuk meg Magyar Zitától, a program főkoordinátorától.

A MIK hivatalos megnyitója csütörtökön 19 órakor lesz, ahol két hajdani MIK-es, Rácz Erzsébet és Ludányi István volt KISZ-vezetők mondanak beszédet. 20 órától a Dynamite Dude, 21.30-tól a Kultúrkör együttes lép fel, 22.30-től Reppszakkör lesz DJ Settel.

Pénteken délelőtt 9 órától, ahogy hajdan is, kispályás focibajnokságot szerveznek, valamint retró játékokat, amik az egykori és mai fiatalok számára is élvezetesek lehetnek. 14 órától az Aztakeservit Értékkör mutatkozik be, 16.30-tól két amatőr színpad, a palicsi és a szatymazi előadását láthatja a közönség. 20 órától a Twinners, 21.45-től a Gypo Circus koncertezik, a nap Rácz Pál diszkójával ér véget. Szombaton 9 órától a generációk mérkőznek egymással, illetve veteránautó- és motorcsodákat is láthat a közönség. 16 órától néptáncbemutató várható, 20 órától Hevesi Tamás, 21 órától Deák Bill Gyula lép színpadra, aki többször is járt annak idején a MIK-en. A programot DJ Rákász Béla diszkója zárja. Minden program ingyenes.