Nem üres kampányígéret volt az, hogy elérhető képviselője szeretnék lenni Kiskundorozsmának, hiszen megválasztásom óta személyesen, telefonon és e-mailben is napi szinten elérhető vagyok, így egyre többen fordulnak hozzám. Például több szülő is megkeresett azzal, hogy a játszótéri eszközök rossz állapotban vannak, azokat azóta sikerült megjavíttatni, kicseréltetni – mondta el lapunknak Ruzsa Roland, akinek három héttel ezelőtt szavaztak bizalmat a lakosok. Hozzátette, érkeznek hozzá olyan megkeresések is, amelyek már nem az ő körzetéhez tartoznak, de ezeknek a személyeknek ígéretet tett, hogy lehetőségeihez mérten segít.

A képviselő közölte, a június 26-i választás után egyből megkezdte a munkát, hétfőn egy kultúrtábort nyitott meg, majd az Alkony Nyugdíjas Klubot látogatta meg. Július 4-én közgyűlésen vett részt, ahol megtartotta szűzbeszédét, amelyben hangsúlyozta, minden olyan ügyben, amely a körzetében élők és a szegediek érdekeit szolgálja, konstruktívan szeretne együttműködni.

Az elmúlt hetekben jártam a sportegyesületnél is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy biztosított legyen a fiatalok sportolási lehetősége. Megfelelő személyt kellett keresnünk ahhoz, hogy a felnőtt együttes szakmai munkája a jövőben is folytatódhasson. De jártam az íjászegyesületnél is, mely országos bajnokágnak adott otthon múlt hétvégén. Őket is a támogatásomról biztosítottam – részletezte.

Ruzsa Roland fontos feladatának tartja a kiskertekben élők ügyeinek megoldását, ezért Öreghegyen már látogatást tett, ahol a választópolgárok az ivóvízhálózat kiépítését, szilárd burkolatú utakat és a közvilágítás rendbetételét kérték tőle. Utóbbi kapcsán már megtette a szükséges lépéseket. A következő hetekben a Subasán és a Sziksóson élőket is meglátogatja.

Célja, hogy Dorozsma békés és biztonságos legyen, ezért a helyi polgárőrséggel is tárgyalt már, valamint olyan mértékű támogatást nyújt számukra, amellyel az év végéig biztosított a működésük.