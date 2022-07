A koronavírus-járvány két évvel ezelőtti kitörése nehéz helyzet elé állította a munkáltatókat. Mint emlékezetes, a karantén miatt több hónapra szinte teljes egészében leállt az ország, sok cég teljesen bezárt, bevétel híján pedig egy idő után az alkalmazottakat sem tudták megtartani. Ezen a helyzeten segített az Európai Unió által meghirdetett REACT-EU segítségnyújtási program, amely közel 35 ezer magyar kisvállalkozás és több mint 200 ezer hazai munkahely megmentéséhez járult hozzá a pandémiás időszakban.

A program során a magyar vállalkozások összesen 471 millió euró összegű pénzügyi segítséget vehettek igénybe 2020 végétől 2022 elejéig, méghozzá kétféle módon: kamatmentes, azonnali működési hitelként, illetve vissza nem térítendő ágazati bértámogatás formájában. Utóbbihoz előzetes adatok szerint országosan 23.845 vállalkozás, 25.133 telephelyen jutott összesen 87,55 milliárd forint összegben. Ez mindösszesen 166.364 veszélybe került munkahely megtartását tette lehetővé a vállalkozások számára.

Ilyen támogatásban részesült a szegedi Móra Ferenc Múzeum is, amely 2020 novembertől kapott összesen 7 hónapig pénzt. A kultúrpalota az átlagosnál is rosszabb helyzetben volt, hiszen a felújítási munkák miatt 2019 januárjától zárva tartott, majd néhány hónappal a nyitást követően további fél évre ismét bezárni kényszerült. A pályázaton nyert több mint 82 millió forint az itt dolgozó 97 ember bérének felét fedezte ebben az időszakban, a segítségnek köszönhetően pedig nem kellett senkit elküldeni.

A teremőrök, pénztárosok is be tudtak segíteni a gyűjteményi munkába, így nekik is megmaradt az állásuk, illetve a gyűjteménykezelőktől sem kellett megválnunk. A nyitás után így a megszokott csapattal tudtunk készülni például a nagysikerű Sisi kiállításunkra – mondta Hegedűs Anita PR-referens.