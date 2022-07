A rendőrök péntekre virradóra összesen 308 határsértőt tartóztattak fel az országban, és 127 embert megakadályoztak abban, hogy átlépje a határt. Szokás szerint Csongrád-Csanád megyében fogták el a legtöbb migránst. Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy itt a járőrök 15 esetben összesen 214 határsértőt tartóztattak fel Ásotthalmon, Mórahalmon, Szegeden, Öttömösön és Kiszomboron.

A feltartóztatott illegális migránsok palesztin, algériai, szír, iraki, szomáliai, marokkói, tunéziai, afgán, indiai, pakisztáni és török állampolgárnak vallották magukat, de ezt nem tudták igazolni. Visszakísérték őket a határkerítéshez.

Közben a Pannon RTV arról számolt be, hogy újabb embercsempészeket fogtak el a magyar határhoz közeli Szabadkán. A három szír és egy iraki állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy illegális bevándorlóknak segítettek Szerbiából az Európai Unió területére jutni. A Pannon RTV beszámolója szerint a szabadkai befogadóközpontban több száz migráns tartózkodik, a legtöbbjük nappal pihen, este pedig megpróbál átjutni Magyarország területére.

Júliusban két nagy, migránsok elleni akció is volt Vajdaságban. A hónap elején a kelebiai erdőben csapott össze két migránscsoport, és az összetűzésnek halálos áldozatai is voltak. Akkor 85 illegális bevándorlót fogtak el, míg két napja a határ melletti Horgoson 120 migránsra csaptak le a rendőrök. Az elfogottakat a déli határhoz, illetve a horvát határhoz közeli Sidre szállították. Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter korábban többször is kijelentette, hogy Szerbia nem lesz a migránsok "parkolóhelye", és nem engedhető meg, hogy bárki is törvényellenesen fegyvert hordjon magánál.