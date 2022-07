Szeretné fejlődő pályán tartani Kiskundorozsmát, Sziksóst, Subasát és Öreghegyet is Ruzsa Roland önkormányzati képviselő, akinek célja a helyiek igényének is eleget tenni, ezért a napokban fontos kérelmeket nyújtott be városüzemeltetési bizottság felé.

Lapunknak elmondta, az elmúlt egy hónapban többször egyeztetett a körzetének lakóival, járt a kiskertes részeken is, és a találkozókon elhangzott kérések közül most a legsürgetőbbekben és leghamarabb orvosolhatókban kérte a bizottság segítségét. Megjegyezte, ezek nem nagy dolgok, de annál jelentősebbek a helyben élők számára.

Kérte többek közt azt, hogy a pótolják a Negyvennyolcas utca 80. szám előtti kerékpárút hiányzó részét, ugyanis ott az út egy autóbejárónál megszakad, de néhány méter után folytatódik. Kiemelte, sokan közlekednek itt elektromos kerekesszékkel és kerékpárral is, az elmúlt időszakban pedig több baleset is történt a hiányzó szakasz miatt.

De többször volt már baleset a Széksósi út és a Turista utca közé eső buszmegállónál is, amit ki is vittek az autósok, egy ideje pedig fedél nélkül van a buszmegálló. Ruzsa Roland közölte, most szakemberek vizsgálták meg a helyszínt abból a szempontból, hogy hová lenne érdemes áthelyezni a megállót úgy, hogy azt biztosan ne tudják kidönteni. A szakértők szerint az lenne ideális, ha az új, fedett megálló a járdarész melletti pad helyén lenne kialakítva. A képviselő beszámolt arról is, hogy a Széksósi úton a felüljáró utáni második megállóval szembeni buszmegállóban többször történt kerékpárlopás az elmúlt hetekben, ezért térfigyelő kamerák kihelyezését kezdeményezte.

Továbbá kérte a Maty-parti út rendbetételét, a Balabás utca forgalomlassítását, a Rekettye utca mart aszfaltos terítését, a Sári Tanya előtti út, valamint az Öreghegyi, az Acsalapú, a Baltacin és a Füzértekercs utcák javítását is. Emellett igényt nyújtott be mart aszfaltra az Aggófű utca részére is, ott a lakók vállalták, hogy maguk szétterítik az úton. Mindemellett pedig kezdeményezte a Bordány-Öreghegy dűlő bekötőúton a közvilágítás rendbetételét, ehhez az MVM Zrt. segítségét is kérte.