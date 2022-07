Mindkét nap világbajnokok, valamint mesteríjászok is versenyeznek. Ma például a solti Szalma József mesteríjász is részt vesz a bajnokságon, ő lapunknak arról beszélt, hogy szórakozásból jött, valamint azért, hogy a párjának szurkoljon, akinek a mesteríjász cím meglövése a célja. Úgy véli, a szél jelentősen befolyásolja az eredményeket, de aki jól felkészült, annak teljesíthetők a feladatok.

Fotó: Gémes Sándor

Szintén íjat ragad szombaton Dorozsmán Kovács Zsolt, háromszoros világ-, hétszeres Európa- és több mint ötvenszeres magyar bajnok is, aki szintén a mesteríjász címért érkezett, hiszen ahhoz már csak a távcéllövő bajnokságon szükséges első osztályban modern íjjal minősítést szereznie. Úgy véli, azért érdemes íjászattal foglalkozni, mert az visszaadja a gyerekkort, vagyis a játékot, a szabadságérzést, az együttlétet, a barátságot és a versenyszellemet.

De vasárnap Mónus József többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjász, becenevén Fehér farkas is látható lesz Dorozsmán, valamint felesége, Mónusné Ruszin Anna Mária is, aki tavaly abszolút bajnok lett 375 méteres lövésével.

A bajnokságot Ruzsa Roland, Dorozsma egyik önkormányzati képviselője (Fidesz-KDNP) is támogatta, valamint korábban segítséget nyújtott az egyesületnek abban is, hogy a megrongált irodaházat renoválni tudják. A képviselő a Délmagyarországnak arról beszélt, hogy nagy öröm számára, hogy Dorozsma országos bajnokságnak ad otthont, hiszen ez tovább öregbíti a településrész hírnevét. Leszögezte, a jövőben is támogatja a helyi egyesületet, mert az íjászok úgy érzik, hogy a többi tömegsporttal szemben ők a háttérbe vannak szorítva.