Jó ideje furcsa látványt nyújt a belsővárosi Szent Rókus templom, a megszokott csúcsos toronysüveg helyett május vége óta egy ideiglenes tető fedi az épület legmagasabb pontját. A süvegcsere a templomfelújítás része, a feladatra 156 millió forintot nyert el a kormánytól a csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia. Ennek részeként a torony külső falazatának javítása és újrafestése is elkészül, valamint műholdas időszinkronizációt kap a torony óraszerkezete.

A templom belsejében is időszerűvé vált a felújítás: a jövőre 300. évfordulóját ünneplő Szent Rókus templom párás légtere miatt a falakon könnyen megtelepedtek a mikroorganizmusok. Ezen károkozók jelenlétét az értékes barokk oltárok faanyaga is elszenvedte, de a falképeken is egyre nagyobb mértékben jelentek meg a penészgomba telepek fekete pöttyei.

A kivitelezés során most felújítják és restaurálják a falfelületeket, a mennyezeti festményt, a stáció képeket, valamint állagmegóvó tisztítást és konzerválást végeznek el a három darab faoltáron és a festményeken is. A projekt leglátványosabb része a toronysüveg cseréje lesz.

Fotó: Majzik Attila

Az 1973-ban készült toronysüveget már leemelték, a helyére egy teljesen új kupola kerül. Mint a helyszínen járva megtudtuk, a templom melletti téren készülő új toronysüveg hű lesz az 1818-ban épült torony formavilágához.

Topsi Bálint plébános tájékoztatása szerint mind a külső, mind a belső felújítások a tervek szerinti ütemben haladnak. Az új toronysüveg várhatóan augusztusra készül el, amelyet majd daruk segítségével emelnek a templom tornyára.