A gazdáknak, a földhasználóknak kötelességük a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni a jogszabály szerint. Rendkívül nagy az aszály, ezért a parlagfű virágzása is későbbi időpontra tolódik ki – közölte Tóth Zoltán, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának vezetője.

A szőregi határban megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, ha nem kapunk csapadékot a közeljövőben, akkor augusztus közepére várható a nagy tömegű virágzás, ha mégis esne az eső, akkor a parlagfű növekedésére kell számítani.

A tarlókon, ahol nagy tömegben szokott lenni ilyen növény, ott most még nagyon pici, kialakuló állományban van a gyom, és ha nem tesznek eleget a földhasználók a növényvédelmi kötelezettségnek, akkor nagyfokú fertőzöttségre lehet számítani ezeken a területeken.

Május közepe óta végezzük a parlagfűvel fertőzött területek felderítését, eddig 40-45 jegyzőkönyvet továbbítottunk a növény- és talajvédelmi osztályra, amely a fertőzött terület nagyságának és a fertőzöttség intenzitásának megfelelően szabja ki a bírságot. A büntetés összege továbbra is 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Arra számítunk, hogy a jegyzőkönyvek száma a következő hetekben rohamosan megnő, hiszen a korábbi években azt tapasztaltuk, hogy az országos átlagot tekintve első helyen vagyunk a felderítések mennyiségében – magyarázta.

Tóth Zoltán kitért arra is, hogy augusztus végén légi felderítést végeznek, akkor az egész megyét bejárják a repülővel, majd a fertőzött területeket gépkocsival is felkeresik. Tavaly egy nap alatt 240 fertőzött területet találtak ilyen módon, ebből 204 esetben szabtak ki bírságot. Emellett drónok segítségével is ellenőrzik a területeket, főként a lápos, elzárt, nehezen megközelíthető helyszíneket.

Az osztályvezető közölte, tavaly összesen 430 jegyzőkönyvet vettek fel a megyében, és ennyi esetben szabtak ki növényvédelmi bírságot is.