A nyári utazások megtervezéséhez jól fog jönni a Magyar Közúthoz tartozó Útinform weboldal talán eddig kevésbé ismert funkciója. A társaság külön térképi rétegen tünteti fel az autópályák és autóutak mellett található valamennyi pihenőt minden elérhető szolgáltatással, folyamatosan aktualizálva azt.

A benzinkutak helyszínein túl többek között láthatják a közlekedők azt is, hogy az adott pihenőben van-e játszótér, üzlet vagy hogy mennyi parkolóhely áll rendelkezésre összesen.

A pihenő helyét mutató jel minden esetben a parkoló bejáratát mutatja. Ha a jel zöld, akkor a pihenő üzemel, használható, sárga szín esetén a pihenő szolgáltatásai korlátozottan használhatók, míg piros jelölés esetén a pihenő zárva van. A jelekre kattintva további információk is előhozhatók, mint például, hogy pontosan hol a kihajtó, mennyi parkolóhely áll rendelkezésre összesen, van-e gyalogos átjáró az ellenkező oldalra és milyen szolgáltatások vehetők igénybe az adott pihenőben. Az ott található benzinkút weboldalára is át tud navigálni az érdeklődő a hivatkozáson keresztül, illetve egy kattintással megtekinthető az autópálya vagy autóút következő pihenője is. A közzétett adatokat a társaság rendszeresen ellenőrzi, illetve egyezteti a benzinkút üzemeltetőkkel.

A közlekedőknek ajánlott tehát még indulás előtt tájékozódniuk a www.utinform.hu weboldalon nem csak a korlátozásokhoz, munkavégzésekhez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről, de a tervezett útvonal mentén elérhető pihenőhelyi szolgáltatásokról is a kiszámítható, biztonságos közlekedés érdekében.