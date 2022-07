Összesen 1612 újszentiváni választó dönthetett a település vezetőiről a vasárnapi időközi választáson, ők két szavazókörben adhatták le a voksaikat. A részvétel az időközi választásokhoz képest meglepően nagy, több mint 55 százalékos volt, 895 újszentiváni szavazott az este 7 órai urnazárásig. A polgármester választást a függetlenként induló Bodó Imre nyerte, aki a szavazatok 36,61 százalékát szerezte meg. Őt az ugyancsak Függetlenként induló Binszki Olivér követi, a Fidesz-KDNP támogatással induló Ulbert Mónika pedig a harmadik lett.

Az átlagosnál magasabb részvétel azzal is magyarázható, hogy Újszent­iván talán még nem látott ennyire kiélezett és mocskolódó kampányt, legalábbis ami az utolsó napokat illeti. A jelölteket támogató lakók naponta estek egymás torkának a közösségi oldalon, és folyamatosan a másik jelölt lejáratásával vádolták egymást. Az újszentiváni képviselő-testület hat tagból áll, őket is megválasztották a helyiek.

Putnik Lázár korábbi polgármestert gazdasági bűncselekmények miatt letartóztatták, a képviselő-testület pedig feloszlatta magát, ezért kellett időközi választást tartani Újszentivánon. A körülbelül kétezres lakosú településen öten indultak a polgármesteri posztért. Ulbert Mónika a Fidesz–KDNP támogatásával indult, de komoly ellenfele volt a korábban fideszes színekben országgyűlési képviselő Bodó Imre, aki most független jelöltként szállt be a versenybe. Szintén függetlenként indult a polgármesteri székért Binszki Olivér, akinek az édesapja egyébként a szegedi közgyűlésben képviselő. Szeretett volna még polgármester lenni Maczelkáné Minyó Judit és Waltrich Csaba is.