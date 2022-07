Épül az új oktatási központ is 1 órája

Bővítette kollégiumi férőhelyeit a Diana

Akár 85 diákot is be tud fogadni a Diana Vadász Felnőttképző Alapítvány kollégiuma. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg csaknem 190 millió forintos támogatással. A kollégiumot a készülő Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ diákjai is használhatják majd.

Csaknem 190 millió forintból fejlesztett az iskola. Fotó: Majzik Attila

A Diana Vadász Felnőttképző Alapítvány 20 éve működteti az országos beiskolázású, egyedülálló fegyverműszerész képzést nyújtó Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium intézményét. Az iskola a hazai erdő- és vadgazdálkodás szakembereinek alap- és középfokú képzése mellett a vadászfegyverek gyártásával és javításával, forgalmazásával foglalkozó fegyverműszerészek, vadászpuskaművesek és vadászpuskaműves mesterek képzésével is foglalkozik. Mivel az iskola országos beiskolázású, ezért diákjai többsége más városokból érkezik Csongrádra tanulni. Ezért is volt szükséges az a fejlesztés, aminek köszönhetően összesen 85 diák részére nyújt megfelelő kollégiumi szolgáltatást az iskola. – A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 189,2 millió forint támogatásból. A projekt célja egy az országos beiskolázású, egyedülálló szakképesítést nyújtó közoktatási intézményhez kapcsolódó minőségi, új kollégium létrehozása. A kollégium megfelelő helyiségek kialakításával és a szükséges eszközök beszerzésével együtt valósult meg. A projekt eredményeként egy korszerű, 85 férőhelyes, modern kollégium és 6 új munkahely jött létre. A megvalósult projekt komplex módon járul hozzá tanulóink fejlődéséhez. Az iskola a minőségi és befogadó oktatási környezettel és hatékony nevelési, infrastrukturális feltételek megteremtésével szeretne hozzájárulni a tanulás elősegítéséhez – tájékoztatott Bozó Gábor, az iskola igazgatója. Mint megtudtuk, az iskola égisze alatt működő Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ beruházása is a tervezett ütem szerint halad. A bontási munkálatokon már túl vannak, folyik az építkezés. A tervek szerint december közepére adják át a NEFOK felújított Dob utcai épületét.

