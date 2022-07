Már megkezdődtek a bontási munkálatok a HSZC Szentesi Pollák Antal Technikumban, az építtető a projektben a kö­­­­zösségi tér részének újragondolását, modernizálását kívánja megvalósítani. A szűk közösségi tér helyett tágasabb, modernebb, nyitott tér kialakítását tervezik, ami kielégíti a modern kor és a diákok igényeit az iskola profiljának megfelelően.

A felújítás során egy na­gyobb, jól használható büfé és pihenő készül, ami iskolai rendezvények helyszíneként is jól funkcionálhat.

Az iskola a hatvanas években készült, azóta ez az aula lényegében ugyanúgy néz ki, tehát valóban ráfért már egy „ráncfelvarrás”. Találtunk olyan fotót is, amin látszik, hogy a büfében egykor a szendvics meg a bambi mellett tranzisztort is árultak. A felújítás egyik „áldozata” lesz majd egy kerámia relief is: azt a legtöbben elsőre egy csigának nézik, de valójában egy külső gerjesztésű generátort ábrázol

– mesélte mosolyogva Szemerédi Endre, miközben körbejártuk az építési területet.

Látványos átalakulásra számíthatunk az iskolában. Fotó: Majzik Attila

A tervek szerint a büfé arrébb költözik majd, átalakítják a mosdókat, és összességében egy teljesen megújult közösségi teret kapunk majd, ahol csocsó- és pingpongasztal is lesz az ülőbútorok mellett. Ehhez csatlakozik majd egy másik helyiség is, ahol korábban tanterem működött. Ezt összekapcsolják az előtérrel, de a belső udvarra is nyílik majd onnan egy kijárat

– tette hozzá a technikum gyakorlatioktatás-vezetője.

Mint megtudtuk, a kivitelező a tervek szerint ez év decemberére ígérte a munkák befejezését.

Ezzel a fejlesztéssel folytatódik az iskola megújulása: 2020 végén a technikum esz­közpark­ját frissítették fel, ak­­kor „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” pályázat keretében több asztali számítógépet, laptopot és tabletet, valamint egy interaktív táblát is kapott a Pollák. Idén júniusban az iskola felújított robotikalaborját is átadták, a szaktanteremben az ipari robotok mellé új oktatástechnikai eszközöket szereztek be.