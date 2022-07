A jégkármérséklő rendszert, azaz JÉGER-t kiáltotta ki bűnbaknak a szárazságért Békésben és Csongrád-Csanád megyében is a gazdák egy része. A JÉGER ellen napi szinten hergeli például a gazdákat egy időjárásportál, amelynek az életre hívója egyébként nem szakképzett meteorológus.

Szidják a kezelőket

Már én is megkaptam, hogy szétverik az általam kezelt berendezést, mert hogy amiatt nincs eső. Engem pedig szidtak. Magam is gazdálkodó vagyok, a Tisza mellett élek. Nem hiszem el, hogy a berendezés káros. Mindig is figyeltem a felhők mozgását, a JÉGER működése pedig óta különösen. Számtalanszor előfordul, hogy nem kapunk riasztást, nem működött a JÉGER, jöttek a felhők és a Tisza szépen elfordította azokat– mondta a lapunknak nyilatkozó generátorkezelő.

Nem téríthető el a felhő

Szerinte jobban kellett volna tájékoztatni az embereket a jégkármérséklő rendszer működéséről, mert úgy véli, az ismerethiány is közrejátszott abban, hogy sokan a JÉGER ellen fordultak.

Kellett egy bűnbak az aszály miatt – mondta a kezelő. Arról is beszélt, hogy olyan eset is előfordult, amikor a JÉGER be volt kapcsolva, a szabadföldi paprikája pedig hatalmas károkat szenvedett a lezúduló, jég nélküli esőtől.

Gondolják, ha a JÉGER-rel el lehet a felhőt téríteni, akkor nem térítettem volna el, hogy ne legyen károm? De nem lehet. A napokban vendég járt nálam, az udvaron beszélgettünk, sűrű, sötét felhő volt fölöttünk, ami percek alatt eloszlott. Erre a vendégem azt mondta, hogy én hajtottam el a JÉGER-rel. Mondtam neki, jobb ha tudja, hogy 4 napja már nem jött riasztás. Így terjed a hülyeség – mondta a férfi.

Ott is van aszály, ahol nincs JÉGER

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint tudományosan bizonyított, hogy a jégkármérséklő rendszernek semmilyen hatása sincs a csapadékmennyiségre, az kizárólag a kialakuló jégszemcsék méretét képes befolyásolni. A gyakorlati tapasztalatok is ezt támasztják alá. Januárban és februárban is rendkívül kevés csapadék hullott, így kora tavasszal is komoly aszály sújtotta az országot, holott csak április 15-től működik a jégkármérséklő rendszer. Az is cáfolja a terjesztett ostobaságokat, hogy a rendszer 2018 óta üzemel Magyarországon, és az elmúlt 4 esztendőben nem volt ilyen mértékű aszály.

A jelenlegi extrém aszály a globális időjárási viszonyokra vezethető vissza, amely nem csak hazánkban, hanem Európa számos más országában jelentkezik, ott is, ahol nem működik jégkármérséklő rendszer. Európa déli és délnyugati és nyugati részein, azaz Olaszországban, Spanyolországban, Dél-Franciaországban, Kelet-Németországban a legsúlyosabb a probléma, de Lengyelország nyugati, Szlovákia és Magyarország keleti részét, illetve Romániát és Ukrajnát is sújtja a szárazság – magyarázta.