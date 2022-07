A következő napokban is kitart a rendkívüli hőség, országos hőségriasztás van érvényben, a Belügyminisztérium életbe léptette a vörös kódot. A kánikulai időjárásban, a hőtágulás hatására a vágányokban, felsővezetékekben káros anyagfeszültség keletkezik. A MÁV ezért folyamatosan figyeli a pályahálózatot, méri a sínhőmérsékletet, és szükség esetén sebességkorlátozásokat vezet be, ami hosszabb menetidőkhöz vezethet. Egyes térségekben és vonalakon ezért akadozhat a forgalom, akár nagyobb késések is kialakulhatnak, ilyenkor a vonatok a csatlakozásokat sem tudják tartani. A vasúttársaság mindezekért arra kéri utasait, hogy a hétvégén csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, és ha mégis így tesznek, feltétlenül tájékozódjanak a fennálló forgalmi helyzetről a MÁV internetes és közösségi oldalain, a vasúttársaság ügyfélszolgálatánál, a MÁVDIREKT-nél.