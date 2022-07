Párduc, oroszlán, gorilla, ma­kákó – a többségnek ezek az állatok a KFT együttes Afrika című számának dalszövegéből ismerősek, néhány embernek pedig a dolgozószobából. Az utóbbi szerencsés kevesek közé tartozik ifjabb Sipos Gyula is, aki édesapja műhelyében belekóstolhatott az állatpreparálás különleges világába.

Édesapjának hivatás, neki hobbi

Gyula édesapja hivatásos preparátor. 2009-ben végezte el a csongrádi Diana vadásziskolában indított preparátorképzést, azóta önállóan dolgozik, munkáját számos rangos díjjal ismerték már el. Egykori iskolájába oktatóként tért vissza, a jövő preparátorait oktatja Csongrádon.

Édesapám gyerekkora óta imádja az állatokat, mindig szerette a természetet. Több mint tíz éve foglalkozik állatpreparátumok készítésével. Én is ebben nőttem fel, kiskorom óta látom őt ezzel foglalkozni. Ahogy nagyobb lettem, engem is egyre jobban érdekelt a munkafolyamat, hogy hogyan készül el egy állat. Aztán egyre többet tudtam neki segíteni, sok mindenre megtanított. Édesapám részéről ez szenvedély és elhivatottság, nekem pedig hobbi, de munka is, a legfontosabb mégis az apámmal közösen töltött idő – mondta el ifjabb Sipos Gyula.

Több egzotikus állat preparálásán is dolgozott ifjabb Sipos Gyula. Fotók: Sipos Taxidermy

Emlék egy felejthetetlen pillanatról

A sághys diák azért is foglalkozik szívesen állatpreparálással, mert úgy gondolja, ezzel egy emléket adnak a vadásznak a felejthetetlen pillanatokról.

Édesapja műhelyében sokféle állatot látott, ezek közül talán egy átalakított modellen készült tigris volt a számára a legkülönösebb: ezt a koppenhágai múzeumba, Dániába ké­­szítették.

Ezzel nagyjából négy mun­­kanapot töltöttünk, de az előkészület, például a bőr ke­­zelése, ennél sokkal több időt vesz igénybe, több hónapig is tarthat. A legnagyobb munkám, akár időben, akár a fel­adat bonyolultságát tekintve az volt, amikor egy zsiráfot kellett csinálni. Annak ugyanis viszonylag kicsi a szőre, így lassan lehet a varrással haladni, nagyon aprólékos munka. De érdekes volt jegesmedvével is dolgozni: annak csak a bőre volt vagy ötven kiló – magyarázta ifjabb Sipos Gyula.

Gépészként szeretne bizonyítani

A húszéves mezőtúri fiatalember idén végzett a HSZC Csongrádi Sághy Mihály Tech­­nikumban mint gépgyártás-­technológiai technikus, és már el is helyezkedett a szakmájában.

Most szeretném kipróbálni magam a szakmában, megpróbálom, milyen gépészként dolgozni. Apum most megvan a maga munkájával, de ha szüksége lenne rám, akkor szí­­vesen segítenék neki. Az is lehet, hogy a jövőben majd én is jobban belemerülök a preparálásba – összegzett ifjabb Sipos Gyula.