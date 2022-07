Akadt, aki egy rossz álom képét használta fel „ébresztő történésként”, de volt, aki ki­festett kerámiatálat és papírrajzokat használt fel a környezettudatosság szemléltetéséhez. Számos iskolás rajz vagy festmény formájában mutatta be a Földet, de több installáció ér­kezett be ötletesen átalakított hungarocell, tojástartó, vécépapír-guriga, karton, krepp-papír, vattakorong, műanyag palack, vagy éppen virágszirmok alkalmazásával is. Olyan pályázó is akadt, aki verset írt a Föld helyzetéről.

Korcsoportonként az első há­­rom helyezést díjazzák, az eredményeket szeptemberben hirdetik ki.