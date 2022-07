Összegyűjtik azokat a helyszíneket Kiskundorozsmán, ahol hiányzik vagy nem olvasható az utcatábla, valamint ahol a növények akadályozzák a táblák láthatóságát. Mindezt a Topor Ágnes és Kernács Éva által létrehozott, üzemeltetett Dorozsmai lakosok Facebook-csoportban gyűjtik össze július 6. óta. Topor Ágnes lapunknak elmondta, eddig mintegy 50 jelzés érkezett hozzájuk a csoporton és privát üzeneteken keresztül, ezeket továbbítják a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. helyi munkatársai felé, és kérik a segítségüket a probléma kezelésében.

Beszámolt arról is, hogy azokról a helyszínekről is listát készítenek az illetékeseknek, ahol közterületen lévő növény akadályozza a kilátást, balesetveszélyt jelent. Topor Ágnes elmondta, ezek közül volt olyan utcasarok, ahol azonnal intézkedni kellett, mert a növényzet olyan mértékben akadályozta az út beláthatóságát.

A hiányzó táblák és a rendezetlen növények miatt megkerestük a településrész egyik önkormányzati képviselőjét, Ruzsa Rolandot is. Lapunknak elmondta, folyamatosan ott van az emberek között, járja Dorozsmát, így ő is kapott már több ilyen jelzést, valamint a csoportnak is aktív követője, ahol figyelemmel kíséri a helyiek igényeit. Megjegyezte, a problémákról egyeztetett a Környezetgazdálkodás munkatársaival, így folyamatos a lakosok által jelezett hiányzó táblák pótlása, valamint a belógó bokrok, faágak nyesése.