Állítólag Kolumbusz Kristóf a Bahamákon fedezte fel a függőágyat. Visszahozta Európába, ahol főleg a tengerészek kezdték el használni. Ámde függőágyat ábrázoltak már a Luttrell zsoltárban, amely 1330 körül született. Az angol középkori kéziratban szereplő miniatűr bizonyítja, hogy függőágyak léteztek Európában Kolumbusz előtt is. Ezt a vitát nem itt fogjuk eldönteni. Ami biztos, hogy a függőágy fekvőhely, amely textilből vagy hálóból készül, két szilárd pont közé feszítik ki, és aludni, pihenni lehet benne.

Így tett a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola tanára Bánhidy Zoltán is minden este a mátrai vándortáborban. Azt mondta, régóta használ függőágyat, de a vándortáborba most először hozta el.

Nem bántam meg, jókat aludtam benne. Jó lehetőség, más szemszögből látni a tábort. Az első táborhelyen a gyerekeket is jobban szemmel tudtam tartani. Amikor zuhogott az eső, villámlott és dörgött az ég, közelről láttam mindent. Féltem is, hogy elázok, de csak egy kis vízpermet esett be. A tengerparton a legjobb: bemegyek a vízbe, csobbanok, úszok, utána belefekszem kezemben egy könyvvel. Számomra ez egy csoda – mondta. Ilyen csodák a Mátrában ugyan nem voltak, de szép látványból ott sem volt hiány.