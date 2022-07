Alig egy hónapja tart a határvadászok toborzása országszerte, ami az jelenti, hogy még nagyon az elején jár a folyamat, egyelőre pontos adatok nincsenek arról, hogy mennyien érdeklődnek az új szolgálati lehetőségről. Az biztos, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság is folyamatosan keresi az új embereket.

A napokban például Szegeden a NOVA bevásárlóközpontban adtak tájékoztatást a szerződéses határvadásznak jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárásáról és a leendő szolgálati feladatokról az érdeklődőknek. De jártak már a Napfény Park bevásárlóközpontban, és még néhány falunapon is megjelennek a megyei rendőrök.

A toborzásra nagy szükség is van, hiszen a tervek szerint a Csongrád-Csanád megyei határvadász századnak összesen 648 tagja lesz. Szegeden 400, Kiszomboron 144, Nagylakon pedig 104 kiképzett határvadász állomásozik majd.

A jelentkezés alapfeltétele, hogy az ember idősebb legyen 18 évesnél, de fiatalabb 55 évesnél. Büntetlen előéletűnek kell lennie, és legalább 8 általános végzettséggel is rendelkeznie kell. A rendőrség szerint fontos a magyar állampolgárság és az elhivatottság is.

Akinek az mind megvan, annak még túl kell esnie egy orvosi és egy pszichológiai vizsgálaton is. Mivel a határvadászok fegyvert is viselhetnek, ezért különösen fontos a pszichés stabilitás és az önkontroll. Ezt annyira komolyan veszik, hogy a pszichológus még a jelentkező családjával is elbeszélget, és az előző munkahelyét is megkeresi.

Ha valaki mindezeken túljutott, és sok fekvőtámaszt tud lenyomni, hanyatt fekvésből felülni és 1500 métert tempósan lefutni, még nem biztos, hogy határvadász lesz, a képzés még csak ezután jön.

A szerződéses határvadász képzés időtartama 160 óra. A képzésen megtanulják a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismereteket, valamint azok gyakorlati alkalmazását, továbbá az államhatár védelméhez kapcsolódó és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt rendelkezéseket is. A tananyag tartalmazza az írásbeli és gyakorlati vizsga teljesítéséhez szükséges ismereteket.

Jó hír, hogy aki megfelel, az az átlaghoz képest jobban kereshet. A határ védelméért alapilletményként bruttó 300 ezer forint jár, amihez még jön 570 forint, a szolgálati órákért. Még jobban jár az, aki beszél valamilyen idegen nyelvet. Ezért is jár pótlék, havi 5 és 20 ezer forint között.

A fentiekhez képest kicsit kevésnek tűnik az éjszakai pótlék, ami 193 forint óránként, a készenlétért pedig 97 forintot fizetnek pluszban. Szerződéses határvadászként az alapszabadság 25 munkanap, amely egy évig 1 munkanap, a második évtől 2 munkanap, és a harmadik évtől 3 munkanap pótszabadsággal egészül ki.