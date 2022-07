A makói piacon egy hónapja, próbaképpen baba-mama börzét és használtcikk-vásárt rendeztek. Az ötlet bevált, így ezen a héten szombaton újra tartanak egy hasonlót.

A makói piac hangulatához hozzátartozik a jó beszélgetés, az, hogy az emberek segítik egymást

– mondta Szűcs Péter, az elárusítóhely vezetője szerdai sajtótájékoztatóján, ahol a szombaton reggel 7-től délig tartó jótékonysági adok-veszek börzét harangozta be. A jelző azt jelenti, hogy aznap a szokásos kereskedés mellett nemes ügyeket is támogatni lehet majd: képviselteti magát a Magyar Vöröskereszt, a Reménysugár Alapítvány és a Nem adom fel Alapítvány. Aki akar, a számukra felállított urnákba elhelyezheti adományait. A Vöröskereszt bemutatót tart az elsősegély-nyújtásról, illetve limonádéval kínálja az érdeklődőket, de védőitalt is osztanak a piac irodájánál. Lesz ezen kívül cipővásár, a gyerekeket pedig a Maros vidámpark ugrálóvára várja.

A legfontosabb persze az, hogy mindenki elhozhatja használt, megunt holmijait és eladásra kínálhatja. A nyugdíjasoknak ingyenes, másoknak erre a napra kedvezményes, mindössze 400 forintos lesz a helypénz. Helyet előre foglalni nem kell, a kapunyitás kora reggel, 5 órakor lesz.

Az első vásár ötlete a kollégáimtól származik

– árulta el a piacvezető, aki hozzátette, gyerekkorából maga is emlékszik a régi ócskapiacokra. Ezeknek a hangulatát szeretnék felidézni, összekötve azzal, hogy felhívják a figyelmet az egymás iránti empátiára. Az első alkalom nagy sikert aratott, másfél sort foglaltak el az árusok. Az érdeklődők gyakorlatilag bármilyen árucikket hozhatnak.

Jellemző volt, hogy sok kismama érkezett, aki elhozta a baba gyorsan kinőtt ruháit, de idős özvegyek is jöttek házastársuk megmaradt hagyatékával a ruhától a régi rádión át sok mindennel. Ugyancsak jó néhányan kínálták eladásra régi könyveiket. Több gyerek megunt játékait tette a pultra egy kis zsebpénz reményében. Az én lányom is itt volt

– jegyezte meg.

A piacvezető azt is elmondta, hogy a börzéből hagyományt szeretnének teremteni. Ezt követően minden hónapban egy szombati napon fogják megrendezni.