A napraforgóföldeken az aszály miatt akkora rések vannak, hogy némelyikbe nem csak egy felnőtt ember tenyerének éle, hanem egy gyermekláb is beleférne.

Alacsony szár, pici fejek

Hatalmas a probléma. Alig egyméteresre nőtt csak a növények szára. Most virágzik a napraforgó, de a fejek aprócskák. Siralmas látvány – összegezte Vágó Miklós, az árpádhalmi 4V Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Vágó Miklós hangsúlyozta, a napraforgó jelenleg egy fokkal jobb állapotban van, mint a kukorica, amit szinte kivégzett az időjárás. A 4V Kft. 240 hektáron termeszt napraforgót.

Itt, Árpádhalom környékén még nem érte el a 40 millimétert az idén lehullott csapadék mennyisége. Azt beszélik, a napokban Csongrádon 50 milliméter eső esett, nálunk szerdán 2,5 milliméter. Már ennek is kimondhatatlanul örültünk, mert arra nem is emlékszem, hogy előtte mikor láttunk utoljára csapadékot, valószínűleg több mint 1 hónapja, de akkor is csak 1-2 millit.

A kft. öntözni szeretne, de a rendszer kiépítésére egy sajnálatos eset miatt idén már biztosan nem kerül sor.

Megbíztunk egy tervezőt az öntözőberendezések megtervezésével, az engedélyek beszerzésével. Sajnos a közelmúltban elhunyt. Most másik szakembert keresünk, hogy megfelelően felkészüljünk a pályázatra. A vizet a K-29-es csatornából vételeznénk – mondta Vágó Miklós.

Eső és munkaerő is hiányzik

Pál János körülbelül 40 hektáros területen termeszt Vásárhely határában napraforgót.

Nagyjából 70 centiméter magas a napraforgóm, a tányérja pedig akkora, mint az öklöm. Pusztító az aszály. Normális esőt ezer éve nem kaptunk, szerdán 2 milliméter hullott. Tudja, az milyen mennyiség? A szél meg a nagy meleg azonnal kivitte a földből. Legalább 200 milli csapadék hiányzik, de lehet, hogy keveset mondtam – vélte a vásárhelyi gazda. Azt is mondta, az ásott kutakban 4 méteren van most a talajvízszint. Normál évben 2 méternél lenne. Pál János sem tud jelenleg öntözni, de azt tervezi, utánajár a költségeknek.

A beruházást meg tudnám csinálni, azzal nincs gond, víz is lenne. Dobos öntözést szeretnék kialakítani. De kérdés, hogy találnék-e olyan embert, akire rábízhatnám a rendszer üzemeltetését, mert munkaerő gondok is nehezítik a mezőgazdaság helyzetét – világított rá egy újabb problémára.

0,8 milliméteres csapadék hullott szerdán

A szentesi Árpád Agrár Zrt. napraforgója javarészt már elvirágzott. Kovács György növénytermesztési igazgató elmondta, egyelőre nem tudják, termésük lesz-e.

Ha lesz is termés, valószínűleg nagyon kis mennyiségű, jó, ha hektáronként fél tonnát betakaríthatunk majd. A kukoricából, amit nem öntöztünk, semmi nem lesz, nem hoz csövet, olyan óriási az aszály. Itt már egy hatalmas eső sem segítene – vélte Kovács György. A cég egyébként 600 hektáron termeszt napraforgót. Egy normál évben 3 tonna az átlagtermésük, jobb években pedig 4 tonna körüli. Az Árpád Agrár Zrt. területén, a szerdai 0,8 milliméter csapadékot is hozzáadva, összesen 92 milliméter csapadék hullott 2022-ben.