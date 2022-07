Döntöttek az algyői képviselők, több pontban is módosítják a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot, amennyiben azt az illetékes hatóságok is jóváhagyják. A változtatásokról szerdán lakossági fórumot tartottak, hiszen a helyiek véleményére, javaslataira is kíváncsi az önkormányzat, azonban az eseményen mindenki egyetértett az elképzelésekkel.

Molnár Áron polgármester közölte, jelenleg a kisváros küzd a faluval, ezt tükrözik a módosítások. A településvezető kiemelte, azt szeretnék, ha Algyőnek megmaradna a falusi jellege, ezért határoztak arról, hogy a kisvárosias lakóövezetekben minimum 30 százaléknyi legyen a zöldterület a telkeken, hiszen sok ingatlan esetében még ennél is jóval kevesebb zöld van, mert lebetonozzák az udvart. Szintén a falusi jelleg megőrzését szolgálja, hogy a jövőben nem lehet egynél több lakóegységet létrehozni az 1000 négyzetméter alatti területű telken. Ugyanebből a célból módosítják egyébként a korábbi 500 négyzetméterről 720 négyzetméterre a legkisebb kialakítható telekméretet.

Az egyik legfontosabb döntés az, hogy létrehoznak egy olyan szabályozást, amely szerint új építés vagy lakóingatlan bővítés esetén kötelező lesz gépkocsitárolót vagy -beállót kialakítani, ha az korábban nem történt meg. Molnár Áron elmondta, erre azért van szükség, mert a legtöbb háznál éjjel-nappal kint parkol 2-3 autó, ez pedig közterületi parkolásnak minősül.

Forrás: Török János

A településszerkezeti terv módosításait már Balogh Tünde tervező ismertette, eszerint a Téglás utcai csomópontban lévő Kertcentrum területét átsorolják mezőgazdasági kategóriából kereskedelmi szolgáltató kategóriába, míg a Kastélykert utcától délre a Kuktor köz melletti lakóterület mezőgazdasági terület lesz a jövőben, hiszen ott a tulajdonos tanyai gazdálkodást folytat. A Pesti utcai játszótér zöldterületi besorolást kap, a Kőfal utca 21. és 23. szám alatti ingatlanokat gazdasági terület helyett kisvárosias lakóövezetre minősítik át, valamint megszüntetik a Bácska utca mögötti utat és a Szomolyai utcát is, mindkettő erdős terület lesz, fákat telepítenek oda, ezzel is óvva a települést a 47-es főút miatti zajtól és szennyezésektől.

Ha a hatóságok is jóváhagyják, akkor a jövőben lehetőség lesz kisebb telkeket is kialakítani a temető és a Gyeviép Nkft. Kuktor közben található telephelye által határolt területen, hiszen 2 ezerről 1500 négyzetméterre csökkentik a minimális telekméretet. Mindemellett pedig eltörlik az önkormányzati elővásárlási jogot a Lőrinc és Géza utcát összekötő telkek tekintetében.