A nyári szezonban hétvégén mindig telt ház van a Maros-parti strandon, de vajon mi a helyzet hét közben? Megnéztük, és azt tapasztaltuk, ilyenkor több a hely a népszerű üdülőhelyen – de most is elégedett volt mindenki, akit megszólítottunk.

Már ezért a látványért érdemes volt eljönni – mondta Gera Sándor, akivel a Maros-partra levezető sétányon találkoztunk. Egy pesti baráti társaság tagjaként jött el Makóra, a haverjai már az egyik part menti büfében várták. Járt már Makón, de télen, a Maros-partot most fedezte fel. Ez a hangulat, az igazi erdő, a madárdal kincset ér! – mondta séta közben. Valóban: az út fölött összeérnek a fák lombjai, kellemes, hűvös időben gyalogolhat, kerékpározhat, aki az üdülőövezetbe vagy a strandra tart. Közben a nevezetes lombkorona-sétány mellett is elhalad az ember.

Visszanyert vonzerő

Az üdülőövezet az 1960-as, ’70-es években alakult ki, és becslések szerint nagyjából 250 üdülőtelek található itt. Jó részük a várostól bérelt, de vannak magántulajdonú ingatlanok is, nagyjából a harmaduk. A Maros-part az utóbbi időben visszanyerte régi vonzerejét, az itteni eladó ingatlanok is gyorsan elkelnek. Némelyikből apartmanházat alakítottak ki. A népszerűségben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy az önkormányzat az elmúlt években is sokat költött a strandra és környékére, ráadásul a közelmúltban egyirányúsították az övezet forgalmát, mert az aszfaltszőnyeg keskeny, a forgalom viszont érezhetően megnőtt. Gondoltak szemétgyűjtők kihelyezésére, mi több, az itteni kis utcácskák, terek nevet is kaptak.

A Maros-part rajongója

Nyárra sokan szinte kiköltöznek az itteni üdülőjükbe. Így tesz Gilicze János nyugdíjas levéltáros is, akit hazafelé menet értünk szóval. – Nagyon szép a Hagymatikum is, de én oda nem járok, a Maros-part rajongója vagyok – vallotta meg. – Az édesapám itt tanított meg úszni, azóta is rendszeresen kijárok, ha csak nem önt ki a Maros, vagy nem szakad az eső – mondta. Tavaly nyáron becslése szerint 70 napot töltött az üdülőjükben. – Ha írni, dolgozni akarok, ahhoz itt a legideálisabb a környezet. Csönd van, jó a levegő – tette hozzá.

Kosárral a nyugágyon

A strand továbbra is ingyenesen látogatható. Területén többféle sportolási lehetőség, kalandpark és két büfé is várja az érdeklődőket. Szerdán, hétköznap lévén, no meg a kissé hűvösebbre fordult idő miatt ugyan nem volt zsúfolásig telve, de azért láttunk fürdőzőket és kalandparkozókat is. A legmeghatóbb látványt a Palotai család nyújtotta: a két nagyszülő négy unokával és egy alaposan megrakott elemózsiás kosárral telepedett meg az egyik nyugágyon. – A nyolc unokából négy pesti van most nálunk. Minden napra szervezünk nekik programot – mondta a veteránjármű-szenvedélyéről ismert nagyapa, Palotai Péter. Az egyik unoka, Palotai Petra azt mondta, azt szereti a legjobban a Maros-partban, hogy van mászóka, Böde Máténak meg az tetszett, hogy ugrált a trambulinon. Itt mindenki jól érzi magát – összegezte a lényeget a nagymama, Palotai Péterné Margit.