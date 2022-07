Fáradtan és idegesen ne üljünk motorra. Ne azzal vezessük le a feszültséget, hogy motorozni megyünk, helyette válasszuk a sportot, az sokkal biztonságosabb és célravezetőbb. De papucsban, rövidnadrágban és trikóban se motorozzunk, azt csakis bukósisakban és megfelelő öltözékben, protektoros ruhában tegyük – hívta fel a közlekedők figyelmét Fazekas Csaba rendőr főtörzsőrmester.

A motoros ellenőrző járőrvezető szerint megyénkben a motorosok többsége szabályosan közlekedik, valamint ellenőrzéskor az okmányaikat, a járművek műszaki állapotát és biztosítását is rendben találják. Hozzátette, persze vannak olyanok, akik teljesen lekopott gumival, leszerelt kipufogóval, vezetői engedély vagy biztosítás nélkül használják a járművüket. A leggyakoribb szabálysértés a megyében a motorosok esetében a sebesség nem megfelelő megválasztása, az irányjelzés elmulasztása, valamint a sávok gyors egymás utáni szabálytalan váltása.

Fontos az is, hogy a vezetői engedély megszerzése után is képezzék még magukat. Szegeden és környékén is vannak vezetéstechnikai tréningek, ezek elvégzése ajánlott. Aki pénzügyi szempontok miatt nem teheti meg, hogy részt vegyen egy ilyen oktatáson, annak célszerű kilátogatni egy üres, aszfaltos területre, ahol néhány bója kihelyezésével gyakorolni tud. Ezután biztonságosabban tud közlekedni majd a járművel, mert megtanulja például, hogy hol van a súlypont, vagy miként viselkedik a motor vészfékezéskor. Utóbbira mindig felkészültnek kell lenni a forgalomban, sokszor életmentő – magyarázta.

Fazekas Csaba a friss jogosítvánnyal rendelkezőknek azt ajánlotta, hogy ne nagymotort vásároljanak egyből, inkább a fokozatosságot válasszák. Tehát először inkább egy 400-600-as motorral közlekedjenek, utána üljenek rá az ezer köbcentisre.

De alapszabály az is, hogy elsőbbségünk akkor van, ha azt megadják. Ezt saját tapasztalatból is tudom. Fiatalon, civilként motoroztam, amikor a piros lámpánál az autók között előre gurultam, hiszen ez szabályos, bár Szegeden ezt igen kevesen tudják az autósok közül. Amikor a harmadik autónál tartottam, akkor zöldre váltott a lámpa, ezért nagy gázt adtam, hogy ne az autók között, hanem előttük haladjak, viszont azt csak az első autó takarásából kiérve láttam meg, hogy oldalról érkezik egy autó, ami elütött. Áthajtott a piros lámpán. Épp az ilyen szabálytalan közlekedők miatt fontos, hogy minden kereszteződésben szétnézzünk – mutatott rá.

Akárcsak országosan, megyénkben egyébként csökkent a motorkerékpárral okozott közlekedési balesetek száma. A rendőrségtől kapott adatok szerint tavaly 25 ilyen eset volt Csongrád-Csanádban, idén június 19-ig viszont csak 4 ilyen eset történt.

Persze a motoros balesetek száma ennél nagyobb, hiszen azok legtöbbször nem a motorral közlekedők hibájából történnek. Idén már halálos baleset is volt, Zákányszéknél egy balra ívelő kanyarban lesodródott az útról a motoros, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.