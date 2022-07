A keddi tüntetésen is jelen voltak az ételfutárok, közülük Hauk Dávid fel is szólalt, aki szerint a kormány 2-3 nap alatt lehetetlenítette el a munkáját és azt a reményszálat, amit a cég jelentett neki. Eközben az Origo viszont arról értesült, hogy az ételfutároknak a multinacionális tulajdonosaik kitrükközik, hogy továbbra is úgynevezett katások legyenek, és ne kelljen több adót fizetniük.

A beszéd után egy férfi kérdést szeretett volna feltenni a futároknak, a szervezők azonban ezt nem igazán engedték. Arról érdeklődött, hogy a futárcégek miért nem vállalják át a katások terheit, miért nem jelentik be őket munkavállalónak. Erre azt válaszolták neki, hogy nem oldható meg a 8 órás munkaviszony, ezeknél a cégeknél más a munkaszervezés, ha valakinek négykor lejárna a munkaideje, akkor is neki kéne teljesítenie a fél négykor beérkező ötven rendelést.