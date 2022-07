Rengetegen gyűjtik a műanyag flakonok kupakjait annak reményében, hogy ezzel segítenek a rászorulókon. Se szeri, se száma Magyarországon a kupakgyűjtéseknek, amelyek tipikusan valamilyen adományozási céllal történnek. Mi is több ilyen akcióról írtunk: többnyire sérült gyermekeket támogatnak ilyen módon. Ma már több helyen kupakgyűjtő pontokat is létesítettek, jellemzően óvodákban, iskolákban, lakóközösségekben. Ilyen kupakgyűjtő szívecske van az ásotthalmi Mátyás Király Óvoda előtt is, ahová a Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon Ásotthalmi részlegének lakói már több zsáknyi kupakot juttattak el.

Az ásotthalmi intézmény értelmileg akadályozott lakói is tudják: a kupakgyűjtéssel másokon segíthetnek. Fotó: DM

Az itt lakó értelmileg akadályozott személyek már évek óta szorgoskodnak eme jótékonysági tevékenységben. Lelkesedésük példaértékű, hiszen nincs szebb tett annál, amikor rászoruló segít rászorulón – fogalmazott Farkasné Németh Ibolya terápiás munkatárs. Hozzátette: tudják, hogy rengeteget össze kell gyűjteni ahhoz, hogy az érezhető segítséget jelentsen, de lakóknak a tett számít és ezért gyűjtési szándékuk és kitartásuk törhetetlen. Semmibe nem kerül, mégis egy mozdulattal rengeteget tehetünk a környezet szennyezése ellen, erősíthetjük a közösségi összetartozás érzését, és még segíthetünk is a rászoruló gyerekeken, nehéz anyagi helyzetben lévő családokon, műtétre várókon – tette hozzá.