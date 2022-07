Palacsintás király lett Derekegyház polgármestere, a felesége pedig palacsintás királyné. A falu népe ajándékokkal járult a felséges pár trónjához, miközben a két udvari bolond fergeteges hangulatot csinált. Derekegyházon csütörtökön elkezdődött a 15. palacsintafesztivál.

Szabó Istvánt a derekegyháziak már ötször választották polgármesterré, most pedig korona is került a fejére. Ő lett a palacsintás király az Örökzöld Nyugdíjas Klub, a Bárdos János Népdalkör, illetve a község lakosainak közreműködésével előadott, azonos című, természetesen derekegyháziasított mesejátékban, ami rögtönzésen alapult.

Drága jó népem! Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó emberek a derekegyháziak! Köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Kívánom, hogy érezzétek olyan jól magatokat egész héten, mint ahogy most. A palacsinta mellett valószínűleg lesz egy kis pálinka is, ami ebben segít. Szerencsére a jó Isten elvitte tőlünk a nagy meleget, reméljük, hogy így marad a hétvégén is. Ha egy fesztivál ilyen jól kezdődik, a végén is biztos ilyen jó lesz! – mondta köszöntőjében a palacsintás király, akinek nem volt egyszerű dolga a kevésbé kánikulai időben sem, mert népe vastag harisnyát, biciklis nadrágot, selyeminget és prémes palástot is adott rá, no meg homlokgyöngyöztető koronát.