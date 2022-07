Az ország minden megyéjében meghirdették a Magyarság KicsiNagykövete programot, amelyben 10-12 éves diákokat versenyeztettek azzal kapcsolatban, mennyire ismerik lakókörnyezetüket. Strack Marika ötletgazda elmondta, összesen több mint 15 ezer gyerek vett részt a több fordulós megmérettetésen, mely során online és személyesen is számot adtak tudásukról a gyerekek.

A feladatok között szerepelt például PPT készítés, illetve az is, hogy mutassák be egy turistának megyéjüket. A megyei döntőbe 30 diák jutott be, közülük választották ki a győzteseket. Csongrád-Csanádban tegnap hirdettek eredményt a Dóm Látogatóközpontban.

A fővédnök Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nevében Kondé Lajos pasztorális helynök köszöntötte a diákokat, aki felhívta a figyelmüket: egy igazi nagykövet kitartó, akár a mai napig példaképnek számító Szent Gellért püspök. Egyházmegyénk alapítója ugyanis szerinte szintén egyfajta nagykövet volt.

Ti is képviseljétek a jót, ami meghatározza közösségetek életét – mondta.