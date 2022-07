Nem aratott osztatlan sikert az a résztvevő a Makón élek nevű facebook-csoportban, aki azt kifogásolta, hogy miután a közmunkások lenyírták a háza előtt a füvet, a járdáról nem söpörték le a fűszálakat. „ A járdáról csak félig elsöpörve, ez nem az első eset. Mi mindig tisztán tartjuk a járdát” – írta a panaszos. Soraihoz fotókat is mellékelt, amelyen csakugyan az látszik, hogy a szürke térkőjárda felületét fűszálak borítják.

A bejegyzéshez meglepően sokan, kedd délelőttig pontosan 111-en szóltak hozzá. Talán nem meglepő, de senki nem adott igazat a panaszos sorok szerzőjének. Volt, aki azt írta válaszként, ő bizony örülne, ha előtte is lenyírnák a füvet és örömmel söprögetné a járdáról a fűszálakat, de neki még a fűnyírást is magának kell megoldania. Lustaság, cinikusság, állandó kötözködés – jellemezte a hozzáállást egy másik kommentelő. Egy harmadik azt is hozzátette: emberség sehol nincs bennük. Csak követelőzni tudnak. Szégyen ez a város.

– Nem tudom hol lakik, de a város nagy részén a tulajdonosok, vagy lakók maguk vágják a füvet és söprik a járdát. Más is dolgozik, és munka idő után vagy amikor tudja megoldja, függetlenül attól, hány éves és hol dolgozik – foglalta össze a lényeget egy másik hozzászóló. Olyat, aki egyetért a bejegyzés szerzőjével, csak egyet találtunk.

A városi közmunkáscsapat egyik vezetője, Fekete Tibor lapunknak azt mondta, tudomása szerint a megjelölt helyen az önkormányzat által külön megbízott vállalkozó emberei dolgoztak, akik a járdát is le szokták tisztítani. A helyi rendelet egyébként azt mondja, hogy a házfaltól a szilárd útburkolatig terjedő terület rendben tartása, beleértve a csapadékvíz-elvezető árkot is, az ingatlan tulajdonosának a feladata.

– Néhány nagy forgalmú út mentén, ami az ide látogatóknak is szem előtt van, persze szoktuk nyírni a füvet és a sövényt. Úgy gondolom, közös érdek, hogy a város szép legyen – mondta.