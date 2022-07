Az épületen hosszú évekig óriási molinó hirdette: eladó. Ez most lekerült róla. A kiszombori önkormányzat abban bízik, azért, mert tulajdonosa, a Gabonakutató Nkft. komolyan megfontolja a falu vételi ajánlatát. A település központjában hosszú évek óta üresen álló emeletes magtárról van szó, amit – több hasonló régi, szép épülethez – a Rónay-család emelt.

Területe 1482 négyzetméter. Jelenleg kissé elhanyagolt állapotban van. Stílusa klasszicista, épült 1835-ben, tervezte Giba Antal – ő az, aki a makói városháza épületegyüttesét is megálmodta. Magát az épületet Borsi Sándor szobrászművész is megörökítette azon a makettegyüttesen, amely a Rónay-kúria előtti parkban látható, és a falu legszebb műemlékeinek kicsinyített bronz mását mutatja be.

Fotó: Szabó Imre

Az épület eredetileg természetesen gabonafélék tárolására szolgált, és jelenlegi gazdája is ily módon hasznosította, az időközbeni jogszabály-változások miatt azonban lakott területen ez már nem lehetséges – ezért üresedett meg. Ráadásul védett volta miatt a műemlékvédelmi előírások értelmében átalakítani sem lehet.

Szirbik Imre, Kiszombor polgármestere azt mondta a Délmagyarországnak, jelképes összegért, 5 millió forintért szeretnék megvásárolni. A pénzt a falu pályázati támogatásként nyerte el. Egy nagy telek is tartozik az épülethez, ami kiváló helyszíne lenne a szabadtéri programoknak.

A magtár előtti hatalmas tér egy része egyébként már eleve önkormányzati tulajdonban van. Általában ez a terület a falunapok, egyéb helyi rendezvények helyszíne és komoly gondot okozna, ha esetleg más vásárolná meg a magtárat, mert akkor jóval kisebb terület maradna a közösség számára.