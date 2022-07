Győrben rendezték meg múlt héten a World Robot Olympiad nemzeti döntőjét, amelyen ismét tarolt a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, mely összesen 6 csapatot indított. Özvegy Judit tanítónő, aki 2019-ben akkori diákjaival a világdöntőt is megnyerte, idén 4 csapatot készített fel, közülük kettő dobogós helyen végzett Future innovators elementary kategóriában. A Robotlányok nevű csapat megnyerte a versenyt és ezzel kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra. Azért arra, mert a világbajnokságra ezúttal a középiskolás korosztály győztese utazhat majd el. A Bohócdoktorok csapat pedig harmadik lett.

A Bohócdoktorok és felkészítő tanáruk. Fotó: Timár Kriszta

A decemberi magyar forduló legjobbjai kaptak erre a versenyre meghívást. Összesen 16 csapat jutott be, a 12 év alattiak korosztályában 9-en voltak – mondta Özvegy Judit. Hozzátette, előzetesen el kellett készíteni egy bemutató videót a robotról, illetve egy 5-10 oldalas fejlesztési naplót.

Utóbbit mi angolul is megírtuk, hiszen a korábbi tapasztalatok alapján már a világbajnokság elvárásai szerint dolgoztunk. A helyszínen pedig standot kellett építeni és ott a gyerekeknek 5 percben bemutatni a zsűrinek a munkájukat – magyarázta.

A Bohócdoktorok csapatot három első osztályos lány alkotta: Nagy Iringó Villő, Molnár-Eiserle Mirella Kira és Soós Izabella Nóra egy bohócdoktor-robotot építettek.

Ez lefoglalja a gyerekeket, amíg az orvos az édesanyjukkal beszélget, és színt vált az agya, hogy megnevettesse őket – mesélték a lányok. A robot ráadásul az ő hangjukon szólal meg egy tablet segítségével, mint mondták, a letölthető hangokat mind túl ijesztőnek találták, ezért nem használták azokat. A versenyre építettek Legoból egy rendelőt is, ez szolgált bemutatójuk díszletéül. És mivel bohócdoktorokról van szó, természetesen voltak hajtogatott lufik is.

A Robotlányok harmadik versenyzője. Fotó: DM

A versenyt megnyerő Robotlányok, az elsős Horváth-Triznyai Adél, valamint a negyedikes Vajda Flóra és Nádas Zorka szintén beteg gyerekek szórakoztatására épített robotot, ami táncol és simogatásra felnyitja a hasát. Ez volt az alaprobot, amelyet aztán továbbfejlesztettek egy olyan géppé, amely alkalmas arra, hogy a romok alatt rekedt emberek közelébe jusson és amellett, hogy vizet és kommunikációs eszközöket juttat el hozzájuk, a feszültségüket is oldja. A bemutatóhoz ők egy romos házat építettek fel.

A csapatok december óta készültek a versenyre, heti rendszerességgel jártak be nulladik órára a szakkörre. A korai kelést azonban nem bánták. Mint fogalmaztak, ettől a pluszmunkától csak okosabbak lesznek és még a kézügyességük is fejlődik. A lányok elárulták, bár a győri megmérettetésen vetélytársak voltak, együtt készültek és egymást segítették. A győztes csapat ráadásul most nyáron is felkészüléssel tölti majd szabadidejét, hiszen az Európa-bajnokságot szeptember első napjaiban tartják a Balatonon. A tervek szerint addigra ismét újragondolják robotjukat és egy olyan gépet programoznak, amely járvány esetén helyettesítheti az orvosok személyes jelenlétét.