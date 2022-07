Korábban több közúti vasúti átjárót is lezártak a Szeged rendező és a Röszke Országhatár vasútvonal rekonstrukciója miatt. Hétfőn azonban a kivitelezést végző V-Híd Zrt. arról számolt be lapunknak, hogy a héten fokozatosan újranyitnak az átjárók. Röszkén, a József Attila utcai átjáró már el is készült, így ott újra lehet közlekedni.

Kedden Szegeden a Kiserdő sori és a szentmihálytelki Harcos utcai átjáróban fejezik be a munkát, szerdán az Új Élet utcainál, míg csütörtökön a szegedi Czibula Antal utcai, valamint a röszkei Dózsa György utcai és Dugonyi úti átjárók nyílnak meg újra. Pénteken befejezik a munkát Szegeden, a Gárdonyi utcai átjáróban és Röszke I. kerületében a földúton lévő átkelőben is, végül pedig a 71+24-es számú földúti átkelő válik majd járhatóvá szombaton.

A V-Híd Zrt. jelezte azt is, hogy az egyes átjárók útépítési munkái miatt újabb lezárásokra kell majd számítani, ezekről időben értesítik majd a megyében élőket.

A Szeged–Röszke vasútvonal felújítását július eső vasárnapján Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára is megtekintette, aki közölte, az SMD-80-as vágányépítő és átépítő géplánc Röszkénél elérte a magyar–szerb határt, ez pedig jelentős mérföldkőnek számít. Látogatásakor leszögezte, Magyarország a Budapest–Belgrád távolsági és a Szeged–Szabadka regionális vasútvonal fejlesztésével mindent megtesz azért, hogy a Nyugat-Balkán személy- és áruforgalma minden eddiginél jobb minőségben csatlakozzon az európai hálózathoz.