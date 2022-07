Mik azok a pozitív dolgok, amik először jutnak az ott élők eszébe, ha Szentesre gondolnak: a virágos városközpont, a sok zöldfelület, a számos sportolási lehetőség vagy valami egészen más? Erre kereste a választ a közel hétezer taggal rendelkező Szentesi Szívesség Közösség. A csoport felvetésére néhány meglepő válasz is érkezett, mi a legjobbak közül válogatva próbáljuk meg széles ecsetvonásokkal felskiccelni a város látképét.

Természetesen Szentes

A város erejét sokan a természeti értékekben látják, derült ki a válaszokból. Nagyon szép virágos a város. Jó lett a Hősök erdeje is, sokan futnak, sétálnak ott, de a játszóterét lehetne még bővíteni. Tetszik a Kurca és sétánya is, kevés város dicsekedhet ilyen szépséggel – írta az egyik válaszadó. A „vizes” helyek között a Kurca mellett említették még a Termál, az Antal és a Gerecz tavakat is, és természetesen a Tisza sem maradhatott ki a felsorolásból. Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a városban is hallatszanak a természet hangjai, a Ligetben pedig rengeteg a madár, de mókusokkal is össze lehet futni.

A város értékei közé sorolták még a vetőmagkutató örökségét, valamint a helyi paprika- és paradicsomtermesztést, ami országszerte ismertté tette Szentest.

Hegy, az nincs

Egyetlen dolog nincs: hegyek. De az Alföldön ez megbocsátható, nekem a rónaság is szép – így az egyik hozzászóló. És valóban, a pozitív hangú válaszokból az tűnik ki, hogy Szentesen minden megvan, amire az itt élőknek szüksége van: Kicsi város, nem túl zsúfolt, de mégis minden megtalálható benne. Keveredik a régi idő és a modern kor, szépek az épületek. Tele van hangulatos helyekkel, kerékpárral pedig bárhova el lehet jutni egy órán belül – tette hozzá egy válaszoló.