A természet megoldja a váratlan helyzeteket – erre példa egy makói gólyafészek, amelynek sorsát a helyi madárbarátok aggódva követték tavaly óta. Mostanra úgy tűnik, rendeződött a helyzet.

Napok óta köröz egy gólya egy makói kémény körül, amelyről eltűnt a fészke. Az állatvédők aggódnak, a madártani egyesület szerint nem kell félteni a gólyát – írtuk bő egy esztendeje Makóról. A Deák Ferenc utcai pékség egyébként használaton kívüli kéményéről volt szó, amelynek rendszeres lakói, egy gólyapár abban az évben nem tudtak megtelepedni megszokott helyükön. Kiderült, azért nem, mert a fészek szétesett. Bár az állatvédők azt gyanították, ez emberi beavatkozás következménye, kiderült, hogy a költőhelyet senki sem bántotta, a pékség tulajdonosa is határozottan cáfolta ezt. Azt pedig lapunknak egy szakember is megerősítette, hogy a fészek szétesése az időjárás viszontagságai miatt időnként a természetben is előfordul. Azt is megtudtuk, hogy ilyenkor a madarak vagy ugyanott, vagy másutt új fészket építenek.

Mostanra kiderült, hogy a szakembereknek lett igazuk. Aki a Deák Ferenc utcán jár, láthatja: a régi kéményen, egy rendbe hozott fészekben ismét otthonra lelt a gólyapár. Hogy utódjuk is lesz-e, az egyelőre nem állapítható meg, de a fészkelőhelyen szemmel láthatóan jól érzik magukat.

Makón egyébként örvendetesen sok gólya fészkel, és a helybeliek mindig igyekeznek gondjukat viselni. Idén egy olyan gólyáról kaptunk aggódó telefonhívást, aki egy légvédelmi sziréna tetejére próbált fészket építeni, természetesen sikertelenül, korábban pedig egy fészektartónál ügyetlenkedő fiatal gólyapár első próbálkozásai miatt kaptunk jelzést.