Rendkívüli közgyűlésen választott új vezetőséget a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület, ezentúl elnökként Gergely Gábor vezeti a horgászokat, a munkáját alelnökként pedig Sóti Szilárd segíti majd. A frissen megválasztott elnök elmondta, a kötelességtudat és a lojalitás miatt vállalta el a 75 éves múltra visszatekintő szervezet vezetését.

Ennek az egyesületnek továbbra is működnie kell, mégpedig szabályosan és a lehető leghatékonyabban. A horgászok pedig továbbra is horgászni szeretnének, és ehhez meg kell teremteni a megfelelő körülményeket – hangsúlyozta Gergely Gábor.

Sóti Szilárd alelnök kiemelte, a jövőben nagyobb összefogásra van szükség a helyi horgásztársadalmon belül, ennek érdekében a felmerülő gondok együttes megoldásán, és nem annak elmélyítésén kell munkálkodni. Ezt azzal is szeretné segíteni, hogy szeptembertől minden hónapban fogadóórát tart majd. Az alelnök beszélt a halárak rendkívüli emelkedéséről, ezért takarékos gazdálkodásra, a bevételek növelésére hívta fel a figyelmet.

A rendkívüli közgyűlés emellett három további kérdésben is döntött: jövő év januárjától önkéntes alapon bevezetik az úgynevezett behúzós horgászjegyeket, amelyek az eddigieknél több lehetőséget adnak a tulajdonosának. Emellett arról is határoztak, hogy a jövőben aki kéri, az e-mailben kapjon értesítést az egyesület rendezvényeire, valamint feloldották a gyermek horgászokkal szemben túl szigorúnak talált helyi szabályozást is, a jövőben a MOHOSZ idevonatkozó szabályozását kell alkalmazni.