Több tízezres őzállomány lehet a megyében is, és most fokozottan kell rájuk figyelni, hiszen elkezdődött az üzekedési időszak – mondta lapunknak az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád-Csanád megyei Területi Szervezetének elnöke. Gémes László, aki a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke is hozzátette, hogy ilyenkor a hormonok dolgoznak az állatokban, és nem számít semmi, szinte csukott szemmel vágnak neki az útnak.

Éppen ezért ez az időszak különös figyelmet követel meg az autósoktól, mert ilyenkor ezek az állatok sokkal többet mozognak, mint az év más időszakaiban, közutakon is gyakrabban jelenhetnek meg, ami jelentősen fokozza a balesetveszélyt.

Az Országos Vadászati Védegylet hazánk őzállományát több mint 374 ezer egyedre becsüli, és minden régióban találkozhatunk ezzel a vadfajjal. Párzás idején – amelyet a vadásznyelv üzekedésnek hív – az egymást kergető állatok aktívabbak, figyelmetlenebbek, akár fényes nappal is kiszaladhatnak az útra. Nem véletlen, hogy a csaknem 6500 nagyvadelütésből több mint 5000 esetben őzet gázolnak el, jelentős részüket pontosan ebben az időszakban.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a vadgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviselete, azt kéri az autósoktól: a szokásosnál is óvatosabban vezessenek a következő hetekben.

Gémes László azt is elmondta lapunknak, hogy a balesetek egy része megelőzhető, ha az autósok óvatosak. Ilyenkor szerinte célszerű az úttest közepe felé húzódva vezetni, és távolabb is nézni, mert így könnyebben észrevehetjük az úttest mellett álló vadakat.

A rosszul belátható útszakaszokon, illetve rossz látási viszonyok mellett mindenképpen érdemes lassítani, és ha azt látjuk, hogy őz szaladt át előttük, mindenképp számítsanak rá, hogy másik is követi.

Amennyiben elkerülhetetlen, hogy elüssük az állatot, vészfékezzünk, ne rántsuk el a kormány, mert ha átsodródhatunk a szemközti sávba vagy letérhetünk az útról, abból még komolyabb baleset származhat – hívta fel a figyelmet.

A megyei elnök arra is figyelmeztetett, hogy a vadak elütése közúti balesetnek minősül, így ilyenkor is mindenképpen rendőrt kell hívni. A jelenlegi jogi szabályozás szerint a biztosító csak abban az esetben köteles a vadgázolásból adódó károk megtérítésére, amennyiben vadveszélyt jelző táblával ellátott útszakaszon történt a baleset.