Most bárki kiszámolhatja, hogy augusztus 1-től mennyit kell majd fizetnie az elektromos áramért, valamint a földgázért. A MVM Next honlapján a lakossági ügyfeleknek szóló részletes tájékoztatás jelent meg a jövő hónapban életbe lépő változásokról. Az oldalon két kalkulátor is található, ezek segítségével pedig könnyedén kiszámolható, hogy az augusztustól érvényes árak alapján, mennyit kell majd fizetni egy-egy családnak az áram- és a gázfogyasztás után.