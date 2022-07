Átértékeltük az otthon helyzetét és kényelmét a járványhelyzetben a home office miatt. Ez a lakáspiacot is átformálta, megváltozott ugyanis a kereslet minősége, és előtérbe kerültek az erkélyes társasházi lakások, valamint a kertes családi házak. Előbbiek árában 14 százalékos drágulást tapasztaltunk – minderről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője számolt be a Központi Statisztikai Hivatal podcastjében.

Az adásból kiderült: míg 2020 elején a munkavállalók 9 százaléka dolgozott otthonról, addig májusban már a dolgozók 17 százaléka volt home office-ban, ez volt a csúcs, ekkor körülbelül 800 ezren végezték a munkájukat a lakásukból.

A home office lehetősége mindeggyé tette, hogy valaki egy belvárosi garzonlakásban végzi a munkáját, vagy éppen a Balaton partján. Ebből eredően a balatoni régióban jelentős áremelkedés volt, két év alatt szinte megduplázódtak az ingatlanárak, jelenleg drágább ez a régió, mint Budapest, pedig már 2020-ban is megjelent a Balatonnál az 1 millió forintos négyzetméterár. Sokan döntöttek úgy, hogy a parthoz közeli településekre költöznek. Kíváncsian várjuk a népszámlálási eredményeket, hogy hogyan alakult át a balatoni régió demográfiája – emelte ki Balogh László.

A szakértő szerint egyébként hazánkban azért is tudtuk könnyebben átvészelni a koronavírus-járványt, mert a magyarok 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Ezzel szemben a legtöbb nyugat-európai országban sokkal nagyobb a bérlők aránya, ezért is volt annyi tüntetés, hiszen aki elveszítette az állását, veszélybe került a lakhatása – jegyezte meg.

Beszámolt arról is, hogy a nagyobb hazai városok vonzáskörzetében is megemelkedtek az ingatlanárak az elmúlt néhány évben, sokan a koronavírus időszakában döntöttek úgy, hogy eladják a városi panelt, helyette az agglomerációs övezetben vásárolnak kertes házat. Ez érintette például Szegedet és Békéscsabát is, a családok elhagyták ezeket a városokat.

A járvány utáni inflációs hullám, a háború okozta energiaárnövekedés, valamint a lakáshitel kamatok növekedése miatt sokan előrehozták az ingatlanvásárlást 2022 első negyedévére, így ezek a vásárlók később hiányoznak majd az ingatlanpiacról, ami az ingatlanárak időszakos tetőzéséhez, árkorrekcióhoz vezethet – mutatott rá.

Balogh László hozzátette, arra azért ne számítsunk, hogy néhány hónap múlva féláron vehetünk lakást, de azzal számolni kell, hogy nem az ingatlan lesz a legjobb befektetés a következő 6-12 hónapban.