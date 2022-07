Szegedi hírek 58 perce

Nagyot drágul a temetkezés is Szegeden

Elfogadta a szegedi közgyűlés hétfőn a gazdasági alpolgármester előterjesztését, ami a városi temetkezési díjakat szabályozza. Kovács Tamás tolla most is vastagon fogott, jelentősen drágul a városban a temetés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások díja is.

Szinte minden szolgáltatásért többet kell fizetni. Archív fotó: Frank Yvette

Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere mindent meg tud indokolni, és annak az ellenkezőjét is. A hétfői szegedi közgyűlésen egy szó sem esett a temetkezési rendelet módosításáról, pedig ez a téma is sokakat érint. A gazdasági alpolgármester előterjesztése nem meglepő módon áremeléseket tartalmaz. A rövid indoklásban azt írta Kovács Tamás, hogy csaknem tíz éve nem változtattak a köztemetői díjakon. Most ezt a nemzetgazdasági helyzet és az infláció indokolja. A szegedi temetkezési rendelet számtalan tételből áll, egyebek mellett egy sor különböző sírhelyet sorol fel. Mostanáig egy felnőtt egyszemélyes II. osztályú sírhely 25 évre 66 ezer 100 forintba került, viszont ha valaki a rendelet hatályba lépése után hal meg, annak, vagyis a hozzátartozóinak már 87 ezer forintot kell fizetni ugyanezért. Egy urnafülke ára mostanáig 30 és 110 ezer forint között mozgott tíz évre, most viszont az átlagár már 50 ezer forint körül van, a legdrágább urnasírhely pedig 141 ezer forintba kerül. Az elhunyt végtisztességre való felkészítéséhez tartozik egyebek mellett a test hűtése is. Ezért eddig 9 ezer 300 forintot kértek 72 órára, most viszont már 12 ezret. Drágább lett valamennyivel a hamvak szórása is. A vizes hamvszórás 31 ezer 500 forint helyett 32 ezer 900 forintba kerül, de valamivel minden szolgáltatásért többet kell fizetnie a gyászolóknak Kovács Tamás rendeletmódosítása értelmében. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-hez tartozik a Belvárosi, a Gyálaréti, a Tápéi és a Kiskundorozsmai temető is.

