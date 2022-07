Kicsit arrébb két tinédzser a vizes homokot fúrta.

Ásunk egy nagy lyukat, megtöltjük vízzel és abban fogunk dagonyázni

– vázolta a tervet Batiz Levente. Hozzátette, szerinte ez most a legjobb elfoglaltság két érett 16 évesnek.

Egyébként is strandolást terveztünk mára, de ebben a hőségben ez pont ideális program lett. Amikor melegünk van, csak berohanunk a vízbe. Ha meg leégünk, hát leégünk. Falusi gyerek vagyok, engem nem zavar

– vonta meg a vállát.

A kora délutáni időpontban egyébként a legtöbben a vízben voltak, a parton szinte csak az árnyékos részeken lehetett embereket látni. Egy nyolctagú szegedi társaság is úgy döntött, inkább a sekély vízben ülve, hasalva beszélgetnek, mint bárhol máshol. – Ezt a forróságot csak itt lehet kibírni. De egyébként is nagyon szeretjük a Nádastót. Olyan, mint a Balaton, csak nem kell annyit utazni – mondta Dohány Andrea.

Tóth Józsefnéék évtizedek óta a Sárgára járnak strandolni. Fotó: Nagy Szabolcs

Generációk szabadstrandja

Népszerű volt a Szeged szélén fekvő Sárga is a hétvégén, bár ott turistákkal alig-alig találkozni, az üdülőterület elsősorban a szegediek törzshelye, generációk tanultak meg ott úszni. Tömeg szinte sosincs, a homokos parton elveszik a több tucat fürdőző, ám a strandolók a Sárga egyik előnyeként éppen ezt emelték ki lapunknak.

Több mint 20 éve járunk le ide, ahányszor csak tudunk, a sógornőmnek van itt nyaralója, pár percre a strandtól. Nincsenek sokan, és a víz sem mély a part mellett, nagyon szeretjük a Sárgát

– árulta el Tóth Józsefné, aki családjával látogatott ki szombat délután.

A szegediek kedvelt pihenőhelyén idősekkel és fiatalokkal egyaránt találkoztunk, legtöbbjükben az volt a közös, hogy a családjuk évtizedek óta idejár, emlékek kötik őket a helyhez, szeretik az élő vizet és a jó levegőt. Ottjártunkkor a 40 fokot közelítette a hőmérséklet árnyékban is, ám ez az embereket egyáltalán nem zavarta, annak ellenére sem, hogy a parton kevés az árnyék.

A Sárga igaz nem kijelölt fürdőhely továbbra sem, de így sem nem veszített semmit a népszerűségéből a szegediek körében.

A kutyákra is gondoltak

Továbbra is töretlenül népszerű a mindszenti szabadstrand kutyásoknak lekerített, idén már Bárka Dog Beach néven működtetett része. Házirend, tájékoztató és figyelmeztető táblák, rendezett terület, szemetes várja a látogatókat, és szabadon használható kutyakakis zacskó azoknak, akik esetleg kifogytak volna a nélkülözhetetlen eszközből.

Úgy tűnik, a karbantartói gondosság, és a sokat sulykolt, a "Kakitündér nem létezik" üzenet célba ért: vasárnap kora reggel tiszta volt a terület, sehol eldobott szemét, vagy hátra hagyott kutyapiszok. A lekerített részen jönnek-mennek a családok, sokan hosszú órákat is eltöltenek ott.

Makón is nagy tömeg volt a hétvégén. fotó: Szabó Imre

Makón fesztivált rendeztek

Nehéz volt szabad helyet találni szombaton a makói Hagymatikum fürdőben, és magyar szót nem gyakran hallottunk, miközben tettünk egy sétát a külső területen – ezt tapasztaltuk a fürdőfesztiválon. A programot játékos vetélkedők, műsorok, sztárok fellépései színesítettek, ám ettől függetlenül mindenki igyekezett a medencék valamelyikében hűsölni.

Lajtosné Papp Noémi divízióvezető azt mondta, félidőnél járva kifejezetten jónak ígérkezik a szezon: mostanra már látogatottságban és bevételben is érték a tavalyi, persze csonka év számait. Tavaly sok volt a belföldi vendég, most ehhez felzárkózott a külföldi, elsősorban román és szerb vendégek létszáma. Sokan érkeznek a fővárosból is, akik itt még az útiköltséget is beleszámolva olcsóbban tudnak kikapcsolódni, mint Budapesten. A költési szokások ebben a hőségben megváltoztak: az étteremben a könnyebb ételek, például a saláták népszerűek, és jól fogynak a fagylaltok, jégkrémek.