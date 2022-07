Amióta Ruzsa Magdi is megosztotta bordányi koncertjének helyét és időpontját megsokszorozódott a jegyvásárlások száma, az ország minden részéről érkeznek majd vendégek a településre. A népszerű énekes Papírsárkány turnéja részeként lép színpadra Bordányban.

A koncert augusztus 13-án, szombaton 21 órakor kezdődik a Bordányi Focipályán.

A Bordány Hostel közzétette a honlapján, hogy már nincs szabad ágya, ugyanis naponta érkeznek a megkeresések hozzájuk, mivel sokan gondolják úgy, hogy a koncert után már nem indulnak haza, hanem Bordányban, vagy a közelben aludnának.

A szervezők azt ígérik minden környékbeli szállást megkeresnek felhívva a figyelmet az ideérkezők nagy számára, és ha sikerül, egy adatbázist is közzétesznek a foglalható szállásokról. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a korábban megváltott jegyek is érvényesek. Akinek szüksége van rá, pótolni tudják a jegyét, ez ügyben a Bordány Sportkör elnökségét kell keresni. Bár szállás már nincs, a jegyértékesítés folyamatos a koncertre.

Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas magyar énekesnő, dalszövegíró, dalszerző. A TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának harmadik győzteseként vált ismertté 2006-ban. Magdi kisgyerekkorától fogva énekel. Első meghatározó zenei sikerét 2004-ben szerezte: a zentai Farsangi Ki mit tud-on megnyerte a könnyűzenei kategóriát.