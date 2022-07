Mintegy 300 oldalas Hódmezővásárhely Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2030 című dokumentuma, ami már többször is a közgyűlés elé került. Először április végén, de akkor Benkő Zsolt javaslatára levették a napirendről.

Hemzsegett a hibáktól

A fideszes önkormányzati képviselő elolvasta az anyagot, amelyben összesen három oldalnyi hibát talált.

Valaki másolt, és nem nézte át, hogy valóban helyesek-e, vagy úgy helyesek-e az adatok, ahonnan lemásolta. Sajnálom, hogy a város vezetése ezt az anyagot ilyen formában a közgyűlés elé hozta. Én 3 oldalnyi hibát találtam. Hogy egy megyei jogú város önkormányzata nem tudja a saját közigazgatási területén működő iskolák nevét, és hogy kik a fenntartói, továbbá nem tudja, hogy milyenek a város időjárási viszonyai, ez számomra elfogadhatatlan – mondta az ominózus április végi közgyűlésen Benkő Zsolt. Ennél súlyosabb hibát is talált az anyagban. Öreg-Kishomok külterület, nem pedig belterület és a tanulmánnyal ellentétben Erzsébeten és Batidán 21-22 éve van vezetékes gáz, még Rapcsák András idején történt a kivitelezés. Végül levették napirendről az anyagot, és május végén foglalkoztak vele újra.

Egy mondat hibádzik

Az újabb fejlemény a vásárhelyi városfejlesztési stratégia körül az, hogy Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke nem adta ki rá a támogatói nyilatkozatot.

Az a gond a vásárhelyiek stratégiájával, hogy nem derül ki belőle, hogy a civilek és az egyházak is nyújthatnak be pályázatot az operatív programra. Vagyis ezzel a nagyjából egy mondattal kellene kiegészíteni, hogy fehéren-feketén kiderüljön, hogy az operatív programok nyitottak, és azokra a felhívásokra, amelyek ezt lehetővé teszik, a civil, nonprofit szervezetek vagy az egyházak is pályázhatnak, ezt a város támogatja – nyilatkozta lapunknak Gémes László.

Hangsúlyozta, nem csak projekteket kell felsorolni egy ilyen stratégiában, hanem a pályázók lehetséges körét is meg kell említeni, hogy például konzorciumra lépjenek.

8 milliárdról van szó

Az is előfordulhat, hogy egy civil-, vagy sportszervezet használ egy önkormányzati ingatlant, amelynek fejlesztése esetleg nem szerepel az önkormányzat tervei között, akkor a szervezeteknek lehetőségük lesz az önkormányzat helyett felvállalni a feladatot a forrás jóvoltából – magyarázta a megyei önkormányzat elnöke. Kiemelte, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben 8 milliárdos forrásra pályázhatna Hódmezővásárhely. Az összeg előfordulhat, hogy ennél is magasabb lesz.

Egy jó stratégia ezt az összeget akár 10 milliárd fölé is tornázhatja. Nem értem, miért nehéz ezt a kért mondatot beleírni a programba – mondta Gémes László, akitől megtudtuk, eddig több levelet is váltottak a vásárhelyi önkormányzattal, de egyelőre nem jutottak dűlőre.