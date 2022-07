A felsőoktatási felvételi ponthatárokat csütörtökön este hirdették ki. A Szegedi Tudományegyetem most is Pont Ott Partyval oldotta az utolsó órák feszültségét a Dugonics téren, amelyen együtt izgult, majd ünnepelt a fiatalokkal mások mellett Rovó László rektor, Fendler Judit kancellár és Gellén Klára oktatási rektorhelyettes. Sőt, Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is, akinek három gyermeke is az SZTE-n folytatta tanulmányait.

A lányaim pontváró rendezvényein is mindig ott voltam. Most azért jöttem, hogy gratuláljak. Egyrészt azoknak a fiataloknak, akik kiválóan teljesítettek a felvételi eljárásban és bejutottak a Szegedi Tudományegyetemre, amely hazánk legjobb egyeteme. Köszönhető ez az itt dolgozó egyetemi tanároknak, az egyetemvezetésnek és annak, hogy átalakult az intézmény struktúrája, ezáltal pedig a finanszírozása is jelentős mértékben megnőtt annak érdekében, hogy mindenféle igényt ki tudjon elégíteni, hogy a legkiválóbb diploma kerülhessen a most felvételt nyert tanulók kezébe. Mindemellett gratulálok a felvettek szüleinek is, hiszen ahhoz, hogy egy fiatal eljuthasson a felsőoktatásba, rendszerint egy kitartó és elkötelezett szülői háttérre is szükség van – mondta az országgyűlési képviselő.

A központi felvételi eljárásban 6074 fő jutott be az SZTE-re. Hét kar is növelte a létszámát és a soron következő pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárását követően az SZTE becslése szerint idén is több mint 8000 új diák kezdheti meg tanulmányait szeptemberben.

Sok új hallgatóval bővül idén az Állam- és Jogtudományi Karon a jogász (270 fő) és a nemzetközi tanulmányok szak (65 fő). Idén sem volt könnyű bejutni a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar általános orvos képző szakjára, ennek ellenére 266-an tanulhatnak elsőévesként az orvosképzésben. A Bartók Béla Művészeti Karon az ének és operaének, valamint a klasszikus hegedű szakok voltak a legkeresettebbek. A bölcsészkaron továbbra is nagy népszerűségnek örvendett az anglisztika (129 fő), a pszichológia szak nappali tagozata (108 fő), emellett a kommunikáció- és médiatudomány szakra is sokan (90 fő) iratkozhatnak be. Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon idén 450 hallgató tanulhat a gyógyító szakmák valamelyikében, a két legnépszerűbb szak a gyógytornász (218 fő) és a dentálhigiénikus szak (60 fő) volt. A fogorvosképzésére 88 főt vettek fel. A Gazdaságtudományi Kar alapszakjai közül a kereskedelem és marketing (117 fő), illetve a gazdálkodás és menedzsment (130 fő) indul a legnagyobb létszámmal. A gyógyszerész képzésére 114 főt vettek fel. Jelentősen növelte hallgatói létszámát a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar is, nappali tagozatos képzései közül a gyógypedagógia (91 fő), a képi ábrázolás (57 fő), a közösségszervezés (50 fő), az óvodapedagógia (40 fő) és a rekreáció (49 fő) voltak a legnépszerűbbek. A Mérnöki Karon ismét az élelmiszermérnök (63 fő) és a gépészmérnök (45 fő) alapszakra vették fel a legtöbb jelentkezőt. A Mezőgazdasági Karon a mezőgazdasági mérnök és a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakok egyaránt keresettek voltak. A Természettudományi és Informatikai Karon a biológia (151 fő), a gazdaságinformatikus képzés (106 fő), valamint a programtervező informatikus szak (348 fő) indul magas létszámmal.

A legmagasabb pontszámra a bölcsészkar pszichológia képzésére való bejutáshoz volt szükség, ide 438 ponttal lehetett bekerülni, a nemzetközi tanulmányok szakra 416, a kommunikáció- és médiatudomány szakra 420 ponttal. A jogász szakra 436 pont kellett, az általános orvos képzéshez 418. A Gazdaságtudományi Karon meghirdetett turizmus-vendéglátás szakra 410 ponttal nyertek felvételt a jelentkezők.