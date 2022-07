A képviselő külön kiemelte Horváth Mihály szobrát, amelynek a talpazatához egy szerinte egyáltalán oda nem illő elektromos szekrényt építettek.

A felvetésre reagálva a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája első ütemben nyolc köztéri szobor, illetve díszkút szakértői felülvizsgálatát javasolta: a Szentháromság szobor, a Kagylós díszkút, a Horváth Mihály szobor, a Tanácsköztársasági emlékmű, a Kossuth Lajos szobor, a Díszkút szobor, a Széchenyi István szobor és a Kubikus szobor állapotát is megvizsgálnák.

Valóban nem mutat túl jól az elektromos szekrény a szobor lábánál. Fotó: Majzik Attila

Mint megtudtuk, az önkormányzat először ajánlatokat kér a szakértői vélemények előkészítésére, majd ezek alapján tudnak pontos kivitelezői árajánlatokat bekérni a műalkotások rendbetételére. Amennyiben a kivitelezői árajánlatok is megvannak, és a szükséges forrásokat is el tudja különíteni erre a feladatra a város, akkor a munkálatok is megrendelhetőek lesznek.

Szentes egyébként igen gazdag szobrokban, a városban mintegy 130 műalkotás található köztereken, középületek külső, vagy belső homlokzatán, udvarán. Ez a szám pedig tovább növekedhet, utalt rá Szabó Zoltán polgármester.

Mint a városvezető elmondta, az önkormányzat foglalkozik új köztéri szobor elhelyezésének gondolatával is. Mivel Petőfi Sándornak és a szentesi születésű Tóth József színművésznek egyaránt jövőre ünnepeljük születésük 200. évfordulóját, a kettejüket közösen megörökítő alkotással tisztelegnének a jeles jubileum előtt.