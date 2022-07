Ha néhány napon belül nem kapnak vizet a Sziksósfürdőtől a Kulipintyó-csárdáig megépített új kerékpárút melletti facsemeték, akkor menthetetlenül kiszáradnak – érkezett lapunkhoz az olvasói panasz a napokban. Éppen ezért megkerestük a körzet önkormányzati képviselőjét, Ruzsa Rolandot, hogy tudnak-e a problémáról, és mit tesznek ellene.

Lapunknak elmondta, hozzá is érkezett ilyen megkeresés, ahogyan a körzete más pontjairól is, ezért azonnal felvette a kapcsolatot a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, amelynek munkatársait arra kérte, hogy folyamatosan, napi rendszerességgel öntözzék a közterületen lévő növényeket Dorozsmán, Sziksóson, Subasán és Öreghegyen is.

Ruzsa Roland kiemelte, a csapadékhiány nemcsak a mezőgazdasági területeket, hanem a közterületen lévő fákat, bokrokat, virágokat is sújtja, ezért összefogásra kérte a lakosságot, hogy segítsék a közterületesek munkáját. A közösségi oldalán közzétett felhívásában azt kérte a helyiektől, hogy aki teheti, öntsön egy vödör vizet a facsemetékre, locsolja meg a háza elé telepített zöldet.

A sziksósi játszótéren jelenleg is fásítást végez a Szegedi Sport és Fürdők Kft., minden kivágott fa helyére két csemetét ültetnek. A képviselőt viszont többen is megkeresték amiatt, hogy a frissen ültetett növényeket nem locsolja senki, ezért kérte az illetékeseket, hogy ezekre is ügyeljenek. Ruzsa Roland megjegyezte, minden olyan kezdeményezést támogat, amellyel a körzete új fákkal, növényekkel gyarapodik, hiszen célja, hogy a nagy áthaladó forgalom ellenére minél inkább pormentesebb legyen Dorozsma, ezt pedig szerinte többek között a zöldfelületek növelésével lehet elérni.

Beszámolt arról is, hogy folyamatosan járja a körzetet, és ha olyan bokrokat, fákat lát, amelyeknek ágai akadályozzák a közlekedést, akkor azt szintén jelzi az illetékeseknek, és kéri, hogy mielőbb nyessék meg a növényzetet.

Elmondta azt is, hogy a futballpálya állapota kapcsán is kapott több megkeresést a közelmúltban, miszerint nem megfelelő az öntözése a pályának, így kiszárad a fű. Ezt a gondot is orvosolták azóta, folyamatosan locsolják a gondnokok a füvet.