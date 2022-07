Továbbra is arra panaszkodnak olvasóink, hogy egyre rosszabb állapotban van Szeged sétálóutcája, a Kölcsey utca, ahol csúnyán megrepedt a díszburkolat. De a szegediek szerint nemcsak ez csúfítja az utcát, hanem az instabil, itt-ott hiányos lefolyók is.

A Magyar Ede tér felőli részen például hónapokkal ezelőtt már egy figyelmeztetőtáblát is kihelyeztek, nehogy valaki a lyukba lépjen, ahelyett, hogy a kijavították volna a hibát.

Ennek kapcsán már egy évvel ezelőtt is megkerestük a szegedi önkormányzatot, akkor csak a Kelemen utca felőli részről számoltak be, azt írták, hogy a Royal Hotel felújítása miatt rossz a burkolat, melyet a kivitelező helyreállít majd, az utca többi részére viszont nem tértek ki. Most is érdeklődtünk arról, hogy mikor tervezik kezelni a problémát a Magyar Ede tér felőli részen, választ azonban egy hét elteltével sem kaptunk.