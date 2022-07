Falunapokat tartanak a hétvégén Domaszéken, mely most ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. A három napos programsorozat péntek délután traktoros felvonulással kezdődött. A gépek a Köztársaság téren gyülekeztek, ami szinte már kicsinek bizonyult a rendezvényhez. Megszámoltuk: pontosan száz jármű sorakozott fel, hogy aztán libasorban végigvonuljanak Domaszék utcáin.

A zöld John Deere traktorból meglehetősen sok volt idén, de persze számtalan más érdekességet is láttunk. A régi klasszikus piros traktorok mellett néhány kék is feltűnt, márkát tekintve pedig az MTZ-től a Zetoron át a New Hollandig legalább tucatnyit ismerhettek fel azok, akik értenek hozzá — vagy akik, ahogyan mi is, leolvasták az oldalukról.

A vezethetőséggel kapcsolatban két dolgot tudtunk megállapítani: egyrészt, hogy valószínűleg gyerekjáték, tekintve, hogy tizenéves fiúkat is láttunk a volán mögött; másrészt, hogy a sör a nagy melegben plusz energiát ad hozzá, a 18 éven felüli sofőrök nagy részénél ugyanis ezt a típusú védőitalt lehetett felfedezni, persze lehet, hogy szigorúan alkoholmenteset.