Nem látványosan, de folyamatosan nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma az elmúlt hetekben a hivatalos koronavírus tájékoztató oldal szerint, ezért ismét felhívták a figyelmet arra, hogy fontos a védőoltás. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Oltóanyag pedig továbbra is bőven van, és kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól is. A kórházi oltópontokra jelenleg pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is, augusztustól pedig ismét két oltási nap lesz. A foglalás pedig továbbra sem bonyolult. Kollégánknak néhány perc alatt sikerült, de Szegeden van egy kis változás is. Már csak a II-es kórházban, az infektológián adják be a vakcinát, legalábbis a rendszer csak oda kínált fel időpontot.

Magyarországon a múlt hétig 6 millió 412 ezer 843 ember kapott védőoltást. Közülük csaknem 6 millió 200 ezren a második, 3 millió 880 ezren a harmadik, és 311 ezren már a negyedik vakcinát is felvették. Közben több mint 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Velük együtt a járvány kitörése óta csaknem kétmillióan betegedtek meg az országban. A múlt héten 40 beteg halt meg. Jelenleg 866 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 1083-an vannak.

Közben pedig tovább emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos átlagban – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A legfrissebb adatok szerint a vizsgált mintavételi helyek többségében – 22 mintavételi helyből 17-ben – emelkedés figyelhető meg. Öt mintavételi ponton – ilyen Szeged is – stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának a koncentrációja, csökkenés egyik vizsgált városban sem tapasztalható. A vírus örökítőanyag-koncentrációja négy mintavételi helyen – Békéscsaba, Pécs, Tatabánya és a budapesti agglomerációban – emelkedett, míg 18 mintavételi helyen a mérsékelt kategóriába esik.

Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 82 ezer 169 embert fertőzött meg a koronavírus.