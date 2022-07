A lehetetlen helyekre felfestett biciklisávokon kívül szerencsére mással is próbálkozik a szegedi önkormányzat, hogy élhetőbb legyen a város. Kicsi lépés ugyan, de kiírtak egy pályázatot szegedi cégeknek a fenntartható munkába járás támogatására. A pályázat bevezetőjében azt írják, hogy egyre nehezebb a munkába járás többek között azért, mert aki autóval megy, annak sokat kell parkolót keresgélnie, tehát a túlzott mobilizáció rossz.

Ezért döntöttek úgy, hogy együttműködést ajánlanak Szeged közigazgatási területén tevékenységet folytató gazdasági társaságoknak, hogy "munkahelyi mobilitási tervek kidolgozásával és az ott megjelölt intézkedések megvalósításával elősegítsék dolgozóik aktív és környezetbarát munkába járását".

Így lehet pénz nyerni például kerékpártárolókra, amelyekre egyébként már volt példa Szegeden, a pályázathoz is köthető Sasmob projektben. Korábban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sori telephely parkolójában, valamint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sándorfalvi úti hulladékkezelő telepen is épültek a fedett moped- és kerékpártárolók. Akkor azt is közölték, hogy a rendszeres kerékpározás csökkenti az egyes betegségek kialakulásának kockázatát is. Éppen ezért beszereztek 20 darab szolgálati kerékpárt, amelyeket cég munkavállalói, munkahelyi és magáncéllal – térítésmentesen – igénybe vehetnek akár hosszabb időtartamra is.

A kerékpáros közlekedés egyébként valóban nagyon népszerű Szegeden. Ehhez sokat tettek hozzá az ősszel tovább emelkedő borsos jegy- és bérletárak, valamint a koronavírusos időszak, amikor azok is inkább biciklire szálltak, akik korábban tömegközlekedési eszközzel utaztak.