Idén újra jönnek külföldi fellépők is a Szegedi Ifjúsági Napokra, ami azt is jelentheti, hogy lényegesen többen jönnek el a fesztiválra mint tavaly, amikor csak hazai fellépők voltak. Erre a sok emberre és a fellépőkre kell valakinek vigyázni. Ezért írt ki közbeszerzési eljárást a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvénybiztosítására. Túl nagy tolongás nem volt, egyetlen, de legalább helyi cég jelentkezett, és nyert a tenderen. A fesztiválozókra és a fellépőkre az Insure '98 Vagyonvédelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság, vagyis az ő embereik vigyáznak majd. A cég valamivel több mint 26 millió forintért, egészen pontosan 26 millió 60 ezer 200 forintért vállalta el a munkát.

Mint minden rendezvénynek, a SZIN-nek is szüksége van különféle engedélyekre. Egyebek mellett ezekben szabályozzák azt, hogy naponta 25 ezer ember mehet be a rendezvényre. A nyertes cég feladata lesz a beléptetés lebonyolítása és a színpadi előadások biztosítása is. Ezeken felül azonban még egy sor elvárásnak kellett megfelelniük. Kell például odavinniük 10 darab fémdetektort, és összesen 65 darab adóvevőt, amiből öttel titkosan is tudnak beszélgetni a biztonsági őrök. A nyertes ajánlattevő kötelessége, hogy a szervezők frekvenciájával összehangolja a rádióit. Főidőben minden rádiónak üzemelnie kell, így gondoskodni kell a megfelelő akkumulátor mennyiségről is.

Ki kell alakítani egy diszpécserközpontot is, ahonnan követni lehet az őrök tartózkodási helyét. Ennek többsávosnak kell lennie, így a központon keresztül a szervezőkkel való kapcsolattartás biztosítható. A rádiók SIM-kártyásak lesznek. Kikötötték még azt is, hogy szükség lesz 10 reflektorra, vagy nagy teljesítményű lámpára és 30 kisebb ledes lámpára is.

Érdekes, hogy most is lesz a SZIN-en kettő szolgálati motorcsónak, amik a Tisza sodrásával szemben is normálisan tudnak haladni. És még mindig nincs vége, hiszen az Insure Kft-nek négy őrkutyát is biztosítania kell, amiknek rendelkeznie kell őrző-védő vizsgával és orvosi papírral.

A biztonsági őröknek természetesen képzettnek kell lenniük, és járőrpáronként legalább az egyiknek tudnia kell angolul. Az Insure Kft. egyébként onnan lehet ismerős, hogy korábban ők biztosították a lassan eltűnő Magyar Szocialista Párthoz köthető rendezvények egy részét, akkor, amikor még Botka László is az MSZP-ben látta a jövőt.